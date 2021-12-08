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Новий канцлер Німеччини Шольц зробив жорстку заяву на адресу Росії

8 грудня 2021, 19:01

Він нагадав Кремлю про те, що всі повинні дотримуватися принципу непорушності кордонів.

Олаф Шольц
Олаф Шольц / Reuters

У середу, 8 грудня, колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель передала справи новому главі уряду Олафу Шольцу.

Шольц прийняв присягу, в якій поклявся "присвятити свою енергію благополуччю німецького народу, збільшенню його пільг, запобіганню шкоди, дотриманню і захисту основного закону і федеральних законів, сумлінному виконанню своїх обов'язків і діяти справедливо по відношенню до всіх".

Шольц висловився про можливе вторгнення Росії в Україну

Новий глава уряду також зробив заяву щодо ситуації навколо України, і нагадав Кремлю про те, що всі повинні дотримуватися принципу непорушності кордонів.

"У нас чітка позиція. Ми хочемо, щоб усі дотримувалися принципу непорушності кордонів. Кожен розуміє, що будуть наслідки, якщо буде інакше. Йдеться, однак, про те, щоб вони (кордони) не порушувалися", - заявив Шольц телеканалу Welt.

Він підкреслив, що в ситуації з Україною "ми всі повинні працювати над тим, щоб справа не дійшла до конфронтації".

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"Непорушність кордонів - це принцип, який повинен дотримуватися всіма, тому що він підвищує нашу загальну безпеку. Це прогрес, якого ми повинні досягти між державами, а також в Європі - силу дає право, а міць. Тому важливо, щоб ми всіма силами, своєю єдністю в НАТО, наприклад, і в Європейському Союзі демонстрували, що цей принцип в майбутньому повинні поважати всі", - заявив Шольц.

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Хто такий Олаф Шольц

Олаф Шольц - німецький політик, лідер Соціал-демокртичної партії Німеччини. Народився 14 червня 1958 року в Оснабрюку.

У період з 2007 по 2009 рік очолював Федеральне міністерство праці та соціальних справ в уряді Ангели Меркель. У березні 2018 року Шольца призначили віце-канцлером ФРН і міністром фінансів. На цій посаді він був відповідальним за фінансовий нагляд у Німеччині, а в 2020-2021 роках брав участь у роботі над документом з підтримки економіки в умовах пандемії COVID-19.

У вересні Шольц став лідером списку Соціал-демократичної партії на виборах до Бундестагу. Політична сила здобула перемогу, набравши 25,7% голосів виборців.

Заяви Олафа Шольца щодо України

Новий канцлер ФРН Шольц раніше заявляв, що Україна повинна залишитися транзитером російського газу в Європу навіть після того, як відбудеться запуск Північного потоку-2 (трубопроводу Газпрому в обхід України, - ред.). Він підкреслив, що гарантії Києву в рамках угоди США і Німеччини повинні бути дотримані.

Раніше Шольц прокоментував ситуацію із загрозою можливого військового вторгнення Росії в Україну. Він фактично піддав критиці Москву, заявив про підтримку Києва і підкреслив, що питання перегляду державних кордонів для Німеччини є неприйнятним.

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Росія Олаф Шольц Німеччина
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