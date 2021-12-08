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У Німеччині вперше за 16 років обрали нового канцлера - ним став лідер СДПН Олаф Шольц

8 грудня 2021, 12:27

Ангела Меркель офіційно передасть повноваження новому канцлеру ФРН Олафу Шольцу.

Олаф Шольц
Олаф Шольц обраний новим канцлером Німеччини / Reuters / Fabrizio Bensch

Бундестаг проголосував за обрання лідера Соціал-демократичної партії Олафа Шольца новим канцлером ФРН. Для призначення Шольцу потрібно було отримати 369 голосів, проте його кандидатуру підтримали 395 парламентаріїв. Далі відбудеться низка формальних заходів щодо офіційного вступу Шольца на посаду глави уряду. Останнім етапом стане церемонія передачі влади від Ангели Меркель.

Як повідомляє Європейська правда, голосування за кандидатуру нового глави уряду відбулося в німецькому парламенті в середу, 8 грудня. Кандидата Шольца для обрання його на посаду нового канцлера повинні були підтримати мінімум 369 з 736 депутатів бундестагу. За підсумком проголосували 395 парламентаріїв. Процедура голосування була таємною.

читайте такожМеркель, прощавай: канцлерка Німеччини пішла з поста під пісню зірки панк-рокуНаразі Шольц повинен відправитися до замку Бельвью, де глава німецької держави Франк-Вальтер Штайнмаєр повинен офіційно призначити його новим канцлером Німеччини.

Після цього на Шольца чекатимуть у Бундестазі, де він приблизно о 13:00 за київським часом принесе присягу.

Далі він разом з 16 міністрами нового уряду Німеччини знову відправиться до президента. Штайнмайер повинен затвердити їх призначення. Вже в другій половині дня нові міністри складатимуть присягу в Бундестазі.

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Пізніше Олаф Шольц відправиться до канцелярії, де відбудеться передача влади від Ангели Меркель, яка була канцлером ФРН протягом 16 років.

Довідка

Олаф Шольц

Олаф Шольц - німецький політик, лідер Соціал-демокртичної партії Німеччини. Народився 14 червня 1958 року в Оснабрюку.

У період з 2007 по 2009 рік очолював Федеральне міністерство праці та соціальних справ в уряді Ангели Меркель. У березні 2018 року Шольца призначили віцеканцлером ФРН і міністром фінансів. На цій посаді він був відповідальним за фінансовий нагляд у Німеччині, а у 2020-2021 роках брав участь у роботі над документом з підтримки економіки в умовах пандемії COVID-19.

У вересні Шольц став лідером списку Соціал-демократичної партії на виборах до Бундестагу. Політична сила здобула перемогу, набравши 25,7% голосів виборців.

Заяви Олафа Шольца по Україні

Новий канцлер ФРН Шольц раніше заявляв, що Україна повинна залишитися транзитером російського газу до Європи навіть після того, як відбудеться запуск Північного потоку-2 (трубопроводу Газпрому в обхід України, - ред.). Він підкреслив, що гарантії Києву в рамках угоди США і Німеччини повинні бути дотримані.

Раніше Шольц прокоментував ситуацію із загрозою можливого військового вторгнення Росії в Україну. Він фактично піддав критиці Москву, заявив про підтримку Києва і підкреслив, що питання перегляду державних кордонів для Німеччини є неприйнятним.

Новий уряд Німеччини

24 листопада Соціал-демократична партія, Вільна демократична партія і Союз 90/Зелені підписали коаліційну угоду про створення нового уряду Німеччини. Політичні сили домовилися про те, що новим канцлером стане лідер СДПН Олаф Шольц. Партія зелених отримає пост міністра закордонних справ, яке очолить співочільниця політсили Анналена Бербок, а також 4 міністерських портфелі.

У коаліційній угоді йдеться про те, що Німеччина, як і раніше, засуджує окупацію Криму та Донбасу і закликає Росію повернути ці території Україні. Також у Берліні розраховують на посилення співпраці з Києвом у сфері енергетики.

Однак у договорі не згадується ситуація з газопроводом Північний потік-2. Україна закликає ФРН проявити рішучу позицію в процесі сертифікації проекту і не допустити порушення європейських правил.

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