У Путіна запустили операцію "Майдан-3": у ГУР назвали прізвища головних призвідників

Країна-агресорка Росія вже витратила 1,5$ млрд на операцію і також задіє осіб, які перейшли на бік Москви, сказав представник ГУР Андрій Юсов.

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Над "Майданом-3" проти України працюють соратники Путіна - ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Колишній помічник глави Кремля Владислав Сурков і перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко причетні до підривної кампанії проти України, яка отримала кодову назву "Майдан-3". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Москва витратила на "Майдан-3" приблизно 1,5 мільярда доларів. У Кремлі вважають це "вигідною інвестицією".

За словами Юсова, Росія тиражуватиме зрадницьку риторику, щоб зірвати мобілізацію в Україні, поставити під сумніви легітимність української влади, розхитати ситуацію в країні та міжнародну коаліцію підтримки Києва.

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Хто стоїть за "Майданом-3"

"Що стосується конкретних прізвищ: так, Кирієнко, так, Сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила зараз Московія, будуть так чи інакше в цьому задіяні", - сказав речник ГУР.

Крім того, він додав, що у військової розвідки є прізвища людей, які перебувають на території України і можуть стати "об'єктами впливу".

Владислав Сурков Владислав Сурков - російський політик. Працював помічником президента Росії з питань соціально-економічного співробітництва з державами СНД, а також невизнаними та окупованиими Росією Абхазією і Південною Осетією. Обіймав посаду заступника глави уряду, керував апаратом уряду РФ. Сурков курирував у Кремлі політику Росії щодо України. Його називали куратором окупованих територій Донбасу і одним з архітекторів незаконних російських утворень "ДНР" і "ЛНР" на захоплених військами РФ територіях Донецької та Луганської областей України.

"Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється й уточнюється", - підкреслив Андрій Юсов.

План Росії "Майдан-3" проти України

У Путіна запустили великий план проти України, сказав у середині лютого секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, Кремль спробує дискредитувати військово-політичне керівництво країни й особисто Володимира Зеленського.

Пізніше розвідка показала план РФ щодо розхитування ситуації в Україні. Зокрема, вказувалося, що Росія має намір до першої половини червня поширити в українському інформаційному середовищі зрадницькі наративи і внести розбрат у суспільство.

РФ хоче залучити до операції "Майдан-3" десятки людей, говорив представник ГУР Андрій Юсов. Також він повідомляв, що прізвища осіб, які працюють над планом Кремля проти України, Києву вже відомі.

Сергій Кирієнко Сергій Кирієнко - російський політик і чиновник. Перший заступник глави адміністрації президента Росії з жовтня 2016 року. У минулому був відомий своїми ліберальними поглядами і очолював "уряд реформаторів РФ" з 24 квітня по 24 серпня 1998 року. Зараз перебуває під санкціями ЄС, Британії, США та Японії. Кирієнко відповідає за питання внутрішньої політики у Росії. У російських ЗМІ його називають куратором з питань окупованих територій України.

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