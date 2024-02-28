У Молдові зробили заяву про Придністров'я, а у РФ зібралися говорити з Путіним

"З'їзд" у Придністров'ї – нагнітання істерії, яким займаються Москва і представники Тирасполя, сказав спікер молдавського уряду Даніель Воде.

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Держдума буде консультуватися щодо "звернення" Придністров'я з Путіним і МЗС - Затулін / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

У Молдові не думають, що після звернення "з'їзду депутатів" невизнаного Придністров'я буде якась ескалація. При цьому в російській Держдумі, до якої і звернулися представники "ПМР", заявили, що "запит" Тирасполя буде розглянуто, причому в рамках консультацій з главою агресора Росії Володимиром Путіним.

Кремль і Придністров'я нагнітають істерію - Молдова

Як повідомляє Radio Moldova, речник уряду Молдови Даніель Воде сказав, що звернення Придністров'я до Росії "за захистом" – це спроби створити істерію.

За його словами, передумов ескалації та дестабілізації ситуації в Придністровському регіоні немає, оскільки Придністров’я також прагне миру.

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"Цей так званий з’їзд і дискусії надихають з боку Лівобережжя Ністру (Придністров’я, – ред.), а також і Кремлем з метою підтримання цієї істерії. Влада Молдови стримано оцінює все, що відбувається. І, як я зазначив, Придністров’я підтримує прагнення до миру та безпеки у країні", - сказав Воде.

Довідка

У чому суть Придністровського конфлікту

Придністров'я - регіон Молдови, який Кишинів не контролює вже більше 30 років. Конфлікт з місцевими сепаратистами стався ще в 1992 році на мовному грунті, після чого втрутилася Росія і скористалася ситуацією.

Зараз там заморожена війна.

Москва може розглядати Придністров'я як плацдарм для різних провокацій проти України.

У РФ проведуть консультації з Путіним

Депутат Держдуми РФ у справах Співдружності незалежних держав Костянтин Затулін заявив пропагандистам РИА Новости, що "звернення" Придністров'я Дума розгляне "по суті" після того, як його отримає.

За словами "парламентарія", Рада Держдуми буде обговорювати питання з Путіним.

"Я зараз не готовий ручатися за Раду Державної Думи (орган, який готує організаційні рішення Держдуми), який, звичайно ж, з цього питання буде обговорювати все, і, звичайно ж, буде робити це на основі консультацій з президентом і МЗС РФ",- підкреслив Затулін.

Коротко про Придністров'я / Інфографіка:Главред

"Звернення" Придністров'я до Росії

"Депутати" невизнаного Придністров'я звернулися до Росії з "проханням захисту" від Молдови. Вони звинуватили Кишинів в "економічній блокаді". На так званому з'їзді "закликали" Москву "вжити заходів", оскільки на території Придністровського анклаву проживають "200 тисяч російських громадян".

Росія розгляне "звернення" з Придністров'я, сказали у міністерстві закордонних справ російських окупантів. У відомстві пропагандистськи уточнили, що "захист інтересів жителів Придністров'я, наших співвітчизників, один з пріоритетів".

Придністров'я не виправдало очікувань Кремля, сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, примітним є той факт, що придністровські представники звернулися не лише до Москви, але і до Європи.

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