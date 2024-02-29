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Прізвища відомі: РФ хоче залучити до операції "Майдан-3" десятки людей - ГУР

Юрій Берендій
29 лютого 2024, 15:35оновлено 29 лютого, 16:05
В ГУР відзначили, що вже зараз росіяни скуповують велику кількість телеграм-каналів та створюють ботоферми для розхитування ситуації в Україні.
Прізвища відомі: РФ хоче залучити до операції 'Майдан-3' десятки людей - ГУР
В ГУР мають список завербованих Росією осіб для операції "Майдан-3" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Головне управління розвідки Міністерства оборони України володіє списками осіб, яких Москва може задіяти для поширення російських наративів та впливу на суспільно-політичну обстановку в Україні. Про це у ефірі Радіо Свобода розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Він зауважив, що контакти з цими особами часто відбуваються через посередників. Серед таких осіб можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

"Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою". Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном", – пояснив Юсов.

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Представник ГУР стверджує, що для досягнення цілей щодо просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні росіяни продовжують активно закуповувати та створювати телеграм-канали. Також росіяни створюють велику кількість ботоферм для просування російських наративів в соцмережах.

Юсов також повідомив, що росіяни назвали операцію з розхитування ситуації в Україні "Майдан-3". Він також додав, що практива використання українських слів для проведення антиукраїнських заходів набула поширення ще з часів Радянського Союзу.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Операція "Майдан-3" - що відомо

Комітет з питань розвідки при президентові України повідомив, що Росія очікує досягнути кульмінації своєї інформаційної спецоперації проти України найближчими тижнями. Зазначається, що до середини червня Росія сподівається збурити ситуацію в країні та завдати Україні військової поразки на сході.

Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що керівництво Кремля розробило план для його відсторонення з посади президента України. Він зазначив, що в Москві вигадали план дестабілізації в Україні, який умовно називається "Майдан-3".

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post заявив, що Москва нещодавно активізувала план, який поєднує дезінформацію та спроби вбивства відомих українців, щоб спровокувати розбрат в Україні та послабити рішучість українських військових.

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