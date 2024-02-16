У Путіна запустили великий план проти України: Данілов зробив заяву

Києву відомо, хто в країні-агресорі Росії стоїть за таким планом і є розуміння деталей операції, сказав секретар РНБО Олексій Данілов журналістам.

https://glavred.net/politics/u-putina-zapustili-bolshoy-plan-protiv-ukrainy-danilov-sdelal-zayavlenie-10542344.html Посилання скопійоване

Кремль збирається спекулювати на темі виборів в Україні - Данілов / Колаж: Главред, фото: РНБО, УНІАН, скріншот YouTube

Кремль запустив великий план, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні. Москва має намір маніпулювати на тему виборів і докладатиме максимальних зусиль для дискредитації військово-політичного керівництва країни та особисто Володимира Зеленського. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю виданню Укрінформ він розповів про те, що російські окупанти не мають можливості захопити Україну, тому Москва задіює інші інструменти.

"Один із пунктів цього проєкту - спроба дестабілізації на темі виборів. І вони братимуть дуже активну участь у цьому процесі", - сказав Данілов. відео дня

За його словами, Києву відомі деталі операції Кремля, є і розуміння того, хто за нею стоїть.

Чиновник вважає, що є велика проблема із соціальними мережами, де на умовах анонімності поширюють фейки та дезінформацію.

"Це дуже небезпечний інструмент впливу. Дестабілізаційні наративи поширюються в тому числі через них. У цьому напрямку - нейтралізації загроз - активно працюють наші спецслужби", - уточнив Данілов.

Вибори в Україні - небезпечна тема, - Данілов

Також секретар РНБО додав, що вибори під час війни заборонені законодавством України.

"Це небезпечно, адже якщо ми говоримо про демократичні вибори, це - змагальний процес програм кандидатів політичних партій. Уявляєте, якщо в нас під час війни люди будуть відволікатися від боротьби з ворогом і займатимуться виборчим процесом? Мені складно це уявити", - підкреслив Олексій Данілов.

Війна Росії проти України

Українські війська відійшли з позиції "Зеніт" на околиці Адвіївки, розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. Рішення було ухвалено для збереження особового складу і поліпшення оперативної обстановки.

Війська Росії не здатні на масштабний наступ навесні на Україну, вважають у НАТО. Чиновник заявив, що розвиток такого сценарію малоймовірний - для цього Росії потрібна нова і серйозна мобілізація, на яку Путін поки що не пішов.

Путін планує мобілізувати ще 400 тисяч осіб протягом 2024 року, написали журналісти Financial Times. Також вони зазначили, що РФ за рік виробила 4 мільйони снарядів і відновлює свою військову промисловість "вражаючими" темпами.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.