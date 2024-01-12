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Війна буде довгою: Сунак назвав слабке місце РФ і натякнув на терміни перемоги Києва

Олексій Тесля
12 січня 2024, 21:50
Ріші Сунак вірить у перелом ситуації на користь України, незважаючи на складний момент у війні.
Сунак
Ріші Сунак назвав головну умову перемоги України / Колаж: Главред, Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, скріншот

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у своєму виступі у Верховній Раді провів паралелі між боротьбою Британії у Другій світовій війні та сучасною боротьбою України.

Він зазначив, що вірить у перелом ситуації на користь Києва, незважаючи на складний момент зараз, повідомляє "Європейська правда".

Сунак зазначив, що його візит випав на складний для України час. "Ми повинні готуватися до того, що це буде довга війна. Але я вірю, що у нас є надія на відлуння історії Великобританії", – сказав він.

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"1940 рік був нашим (Британії у Другій світовій війні, - ред.) зоряним часом. В України це було 2 роки тому, коли ви починали протистояти російському вторгненню. Можливо, сьогоднішній день більш схожий на 1942 рік. Це був момент серед тієї війни, коли просування на поле бою було важким, оборонна промисловість була під серйозним навантаженням, а населення ставало втомленим. Мабуть, тоді важко було побачити світло попереду. Але британці стояли твердо. І хоча тоді вони цього не знали (...) згодом був момент, коли почався перелом в їх бік і перемога стала невідворотною", – нагадав британський прем'єр.

Він висловив упевненість, що так само буде у випадку України.

"Історія свідчить, що демократії, які витримують, завжди переможуть. Путін не може зрозуміти, що хоча його війська можуть вбивати людей і руйнувати будівлі, жодна армія не може перемогти волю вільного народу. І саме тому Україна переможе", – сказав Сунак.

Британія впевнена в перемозі України

Він також упевнений в тому, що успіхи України майже за два роки війни свідчать, що Росію можна перемогти в її загарбницькій війні.

"Російські військові значно перевершують за чисельністю українські сили, але ви вже повернули собі половину окупованої території, ви утримали Схід, відновили життєво важливі судноплавні шляхи, щоб допомогти прогодувати світ, і все більше перетворюєте Крим на вразливе місце для Росії, а не в їх сильну сторону. Ці перемоги показують, що Росію можна перемогти в її загарбницькій війні", - цитує Сунака Укрінформ.

Він додав, що РФ втратила вже близько півмільйона чоловіків, Путін зіткнувся зі спробою державного перевороту і був звинувачений як міжнародний військовий злочинець. Крім того, він очолює економіку, сильно ослаблену санкціями, а через його агресивні дії країни по всій Європі значно збільшили свої оборонні витрати.

"Зараз він (Путін. - Ред.) змушений випрошувати зброю у Ірану і Північної Кореї і відчайдушно жертвувати сотнями тисяч чоловіків в надії, що Україна поступиться або що її друзі підуть. Але Україна не здасться, а Сполучене Королівство ніколи не відступить", – запевнив прем'єр-міністр Британії.

Війна в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підписали історичну угоду з безпеки. Про це розповів глава офісу президента Андрій Єрмак. Угода включає в себе ключові пункти.

Нагадаємо, раніше був розкритий несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.

Нагадаємо, раніше Олександр Хара розповів варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.

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новини Великобританії війна Росії та України Ріші Сунак
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