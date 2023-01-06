"Крок до миру": президент Угорщини похвалила Путіна і зганьбилася перед усім світом

Президент Угорщини вважає, що "путінське перемир'я" є "кроком на шляху до миру".

Президент Угорщини похвалила Путіна за перемир'я / Колаж фото Вікіпедія, сайт Кремля

Угорщина продовжує танцювати під дудку російського диктатора Володимира Путіна і хвалити за те, що він творить в Україні. Президент Угорщини Каталін Новак в захваті від "путінського перемир'я". Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

Вона вірить в те, що Путін нібито "зробив крок на шляху до миру".

"Нехай анонсоване припинення вогню на православне Різдво буде кроком до миру", - написала Новак.

Ця заява глави Угорщини спантеличила навіть главу Євроради Шарль Мішеля. Він написав, що таке "перемир'я" не має нічого спільного зі справжнім відновленням миру.

"Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний спосіб відновлення миру і безпеки", - написав Шарль Мішель.

"Путінське перемир'я"

Нагадаємо, що 5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог лише прикривається християнськими святами. Він підкреслив, що держава-агресор має негайно покинути територію України.

Президент США Джо Байден також не повірив у те, що Путін має намір "припинити вогонь". Він зазначив, що диктатор просто намагається знайти кисень.

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