Було близько 1000 окупантів: ЗСУ потужно розбомбили базу РФ у Херсонській області

У Мережі повідомляють про мінімум 20 "двохсотих" російських офіцерів.

ЗСУ розбомбили базу окупантів у Херсонській області / Колаж фото 59-та ОМПБр Якова Гандзюка, Радіо Свобода

Українські військові розбомбили базу окупантів у населеному пункті Гаврилівка Друга в Херсонській області. Там знаходилося близько 1000 осіб особового складу ворога. Про це повідомляють в Мережі.

Джерело стверджує, що РФ 1 січня перемістила в гуртожиток заводу "Таврида" 404 мотострілецький полк. На території навколо своєї "бази" вони розмістили "Гради". Повідомляється, що весь цей склад разом з технікою повинен був їхати на лінію фронту.

"Сьогодні деякі могли прокинутися в Каланчацькому районі о 5 ранку від сильних вибухів ... З 6 ранку до приблизно 16:00 довелося розгрібати завали", - йдеться в повідомленні.

У Мережі повідомляють про мінімум 100 поранених. Серед загиблих виявилося мінімум 20 офіцерів, інші вважаються безвісти зниклими.

"Сама будівля серйозно постраждала. Видно, що немає ні даху, ні стін (в деяких місцях). З самого населеного пункту вони вийшли, залишили тільки тих, які прикривають саму оточену територію, бо швидше за все завтра знову будуть розгрібати завали, або сьогодні вночі", - пише джерело.

Також стверджується, що в тому квадраті, де була "бавовна", стоїть російське ППО. Кремль не хоче поширення цієї інформації, як це сталося з "прильотом" в Макіївці.

"Бавовна" в Макіївці

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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