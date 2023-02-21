Своїм візитом до Києва Байден дав чіткий сигнал Росії та Китаю - дипломат

Приїзд Джо Байдена в критичні місяці війни є колосальною політичною, дипломатичною та моральною підтримкою України.

Володимир Зеленський та Джо Байден у Києві 20 лютого 2023 / Фото ОП

Візит глави Білого дому Джо Байдена до Києва напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ свідчить про те, що Україна отримає все необхідне для того, щоб здобути перемогу. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, у візиті президента США є певний символізм.

"Приїзд лідера демократичного світу в критичні місяці війни є колосальною політичною, дипломатичною та моральною підтримкою України. Приїзд Байдена означає, що ми не одні, що з нами найбільша демократична країна світу, що ми отримаємо все необхідне для того, щоб здобути перемогу", - пояснив дипломат.

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Огризко зазначив, що меседжі Байдена почують і українські військові на передовій, де сьогодні вирішується доля цієї війни.

"Для них це буде надзвичайним мотиватором. Адже на фоні того, як "вагнерівці" Пригожина показують десятки трупів і кажуть, що все це через відсутність боєприпасів, інформація про те, що Україна незабаром отримає нове озброєння на 460 мільйонів доларів, і зокрема буде те, що нашому війську вкрай необхідно, це буде колосальний емоційний заряд і додатковий поштовх", - зазначив він.

Важливу роль візит Байдена в Україну зіграв і на міжнародній арені. По-перше, російському диктатору Путіну показали, що його ніхто не боїться.

"По-друге, це, безумовно, сигнал Китаю, який повинен тричі подумати, чи варто йому сьогодні ставати поруч з майбутнім лузером, тим, хто безумовно програє, і думати, що це йому обійдеться просто так. Тому було багато важливих моментів, які зійшлися в одному місці та в один час. Мені здається, що цей візит був дуже потрібним і своєчасним", - резюмував Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Візит Джо Байдена до Києва

Президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Про нього оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання щодо поставок в Україну понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.

Пізніше стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена. Американському лідеру представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.

Водночас стало відомо, що США перед візитом Байдена в Україну зв'язувалися з країною-агресоркою Росією. Білий дім попередив Кремль про візит американського президента, щоб "уникнути конфліктної ситуації" та не спричинити зіткнення двох ядерних держав.

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