Європа готує заміну для НАТО: що відомо про новий Альянс та чого чекати Україні

Створення нового оборонного Альянсу країн Європи дозволило б позбутись від зовнішнього впливу, однак вимагатиме значних зусиль, зазначив аналітик.

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/ Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що сказав Палій:

Головний плюс майбутнього можливого Альянсу - розташування

Оборонний Альянс Європи дозволить не залежати від позиції США

Потенційний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що європейським країнам може знадобитися створити нову оборонну структуру, яка замінить НАТО. Про можливі ризики та переваги такого сценарію для України розповів в інтерв’ю Главреду політичний аналітик та історик Олександр Палій.

На його думку, Україна та Європа розташовані на одному континенті, тож у подібному оборонному союзі наша країна не опинилася б у ситуації зради. Палій зазначив, що ще донедавна важко було уявити, що США несподівано відмовляться від боротьби за свободу, яку вони вели навіть за складніших обставин, але нині це вже стало реальністю.

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"Головний плюс полягає в тому, що європейські держави з нами на одному континенті. Ми в одному човні. Країни Євросоюзу визнають, що українці є європейським народом, а Україна - європейською державою", - сказав аналітик.

Палій наголосив, що у разі створення європейської оборонної структури світ більше не залежатиме від таких дрібниць, як ціни на яйця в Канзасі. На його думку, це абсурдна ситуація, коли глобальні процеси визначаються вибором людей, які не усвідомлюють його наслідків. Запровадження нової оборонної системи в Європі усунуло б цю вразливість.

"З іншого боку, Європі буде потрібно створити ракетний потенціал (наскільки я розумію, у Німеччині він уже є) і ядерний потенціал, який буде порівнянний з російським або навіть потужніший за нього. Усе це потребуватиме кількох років потужної фінансової роботи з боку європейських держав", - резюмував він.

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що питання вступу України до НАТО наразі не розглядається. В ефірі Fox News він зазначив, що не бачить підтримки цього кроку з боку США, оскільки це фактично означало б негайне залучення американських військ до конфлікту відповідно до статті 5 Альянсу.

Водночас Україна вже уклала 28 двосторонніх безпекових угод із партнерами, які передбачають конкретні оборонні, політичні та фінансові зобов’язання. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що НАТО залишається найпростішим, найдешевшим і найнадійнішим способом забезпечення стабільності в Європі.

Паралельно триває процес створення армії Європейського Союзу, хоча поки що він не набув значних масштабів. Про це в інтерв’ю "Главреду" повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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