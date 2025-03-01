Трамп може спробувати вийти з НАТО: британський експерт здивував заявою

Росія вже примусила Дональда Трампа ставитися до неї як до рівноправного гравця.

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Трамп може спробувати вийти з НАТО / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Європейські країни починають усвідомлювати серйозність ситуації

Конгрес США підтримує НАТО

Зараз перемовини між Україною та Росією неможливі

Президент США Дональд Трамп, імовірно, намагатиметься або вийти з НАТО, або принаймні послабити його роль. Про це заявив полковник у відставці, британський військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю Еспресо.

За його словами, європейські країни починають усвідомлювати серйозність ситуації, проте поки що не вжили суттєвих заходів.

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"Вони й далі розглядають фінансування як головне рішення, але насправді не здійснюють суттєвих змін у власних оборонних системах. Винятком, мабуть, є Швеція та Фінляндія, які розуміють необхідність перегляду свого підходу. Велика Британія, Німеччина та Франція усвідомлюють, що повинні діяти, щоб підтримати Україну та зміцнити східний фланг НАТО, якщо хочуть зберегти життєздатність Альянсу. Курс Трампа може загрожувати цьому. Втім, йому буде нелегко реалізувати ці наміри, адже Конгрес, радше за все, виступить проти", - наголосив він.

Експерт додав, що хоч в Конгресі багато прихильників Трампа, вони також підтримують НАТО та розуміють, що саме ця організація зараз утримує систему глобальної безпеки.

Крім того, на його думку, зараз перемовини між Україною та Росією неможливі. Причиною Грант називає впевненість Кремля у тому, що ситуація на фронті складається на користь росіян, і тому дипломатичне розв'язання конфлікту не виглядає привабливим.

"Якщо подивитися на факти, то Росія вже примусила Дональда Трампа ставитися до неї як до рівноправного гравця. Їй також вдалося повернутися на світову арену завдяки Дональду Трампу. Він не змушував їх іти на жодні поступки, натомість тиснув на Україну, що виглядає вкрай суперечливо", – підкреслив він.

Грант також вважає, що загалом дії Трампа – це тривожний дзвіночок для України.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Дональд Трамп - останні заяви

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп, коментуючи провальні переговори з президентом України Володимиром Зеленським про видобуток мінералів, заявив, що Зеленський не готовий до миру і хоче "битися".

На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Трап заявив, що не хоче погано говорити про жодну зі сторін російсько-української війни. Відповідаючи на запитання, чи є Трамп посередником між Україною і РФ, чи він на боці України, президент США сказав, що перебуває між двома сторонами.

Також Трамп сказав, що розмовляв з Путіним кілька днів тому та що Путін хоче укласти угоду.

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Хто такий Глен Грант? Глен Грант - підполковник (у відставці) Британської армії, військовий експерт (Великобританія). Служив у британській армії, працює експертом з оборони та реформ в Україні для Українського інституту майбутнього. Він також є старшим науковим співробітником Британського інституту державного управління з питань ініціативи з побудови доброчесності, що протидіє російському впливу.

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