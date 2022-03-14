Стартував четвертий раунд переговорів України і Росії: про що говоритимуть

Михайло Подоляк/ Twitter

Розпочався четвертий раунд переговорів України і Росії. Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що сторони обговорять, зокрема, припинення вогню, відведення Росією її військ та гарантії безпеки.

"Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України – правильний вибір стратегії", – написав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що переговори відбуватимуться у відеоформаті і нон-стоп. Старт діалогу сторін був запланований на 10:30.

Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами ?? – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Переговори України і Росії

Перші переговори України та Росії після початку російського вторгнення відбулися 28 лютого. На них, за словами Подоляка, делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень, і вирушили для консультацій у свої столиці.

3 березня відбувся другий раунд переговорів української та російської делегацій. Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про підсумки другого раунду українсько-російських переговорів. За його словами, поки що не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Третій раунд переговорів щодо врегулювання ситуації у зв'язку з вторгненням російської армії в Україну відбувся 7 березня.

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