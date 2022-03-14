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У відеоформаті і нон-стоп: названа дата четвертого раунду переговорів з РФ

14 березня 2022, 02:10

Серед вимог України звучатиме компенсація від Росії за принесені Україні руйнування.

Переговори
Переговори Росії та України / Reuters

Новий, четвертий, раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться в понеділок, 14 березня.

На порядку денному-припинення вогню, виведення російських військ, гарантії безпеки для України, компенсації нашій країні від РФ та інше, заявив в інтерв'ю "Комерсанту" радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

Відомо, що переговори будуть проходити у відеоформаті і нон-стоп.

Представник України на переговорах з РФ Давид Арахамія уточнив, що вони діалог сторін почнеться о 10:30. Також, за його словами, серед вимог України звучатиме компенсація від Росії за принесені Україні руйнування. Сума за зруйновану інфраструктуру може становити мільярди доларів.

Переговори Росії та України

Перші переговори України та Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 лютого. Тоді за результатами переговорів радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія не висувала ультиматумів.

3 березня відбувся другий раунд переговорів української та російської делегацій. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк розповів про підсумки другого раунду українсько-російських переговорів. За його словами, поки що не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Третій раунд переговорів щодо врегулювання ситуації у зв'язку з вторгненням російської армії в Україну відбувся 7 березня.

Тим часом президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі або Стамбулі.

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