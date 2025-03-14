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Гарантій Україна на отримає: Огризко пояснив у чому суть угоди щодо мінералів

Сергій Кущ
14 березня 2025, 23:22
78
Він розповів, навіщо цей договір потрібен Трампу насправді.
Гарантій Україна на отримає: Огризко пояснив у чому суть угоди щодо мінералів
Огризко пояснив у чому суть угоди щодо мінералів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ви дізнаєтеся:

  • Чому угода про корисні копалини не дасть Україні гарантій безпеки
  • Навіщо вона потрібна Трампу насправді

Угода про корисні копалини не дасть Україні жодних гарантій безпеки - цей документ не може їх давати за визначенням.

Про це на чаті в Главреді розповів керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він наголосив, що корисні копалини - це практичний бізнес-проєкт, який реалізується тими, хто хоче зайти і щось тут видобувати, продавати, отримувати вигоду тощо, а гарантії безпеки - це про інше.

"Тому давайте не впадати в ейфорію, очікуючи, що ця угода нас якимось чином захистить. Це фантазії. Нам потрібна інша форма гарантії, і це зрозуміло. Сподіваюся, що під час переговорів у Саудівській Аравії саме ці теми були головними і саме тому розмова тривала так довго", - зазначив експерт.

Огризко пояснив, що цей документ потрібен президенту Трампу, щоб сказати, що 51-й день його президентства був відзначений величезною перемогою - мовляв, "ось дивіться, у мене два папірці, на яких написано, що я заощаджу вам 500 мільярдів доларів".

Дивіться повне відео чату з Володимиром Огризком:

Переговори України та США

"Можна сказати і трильйон доларів, можна сказати і п'ять трильйонів доларів - не має значення.Трампу щодня потрібні перемоги. І тому йому потрібна ця умовна угода, яка поки що ні американським інвесторам, ні українським відповідачам нічого практичного не дає і ні до чого не зобов'язує. Ось, власне, історія цієї угоди. Що буде потім - подивимося", - підсумував експерт.

Угода про корисні копалини
Угода про корисні копалини / Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини - новини України

Як повідомляв Главред, конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік заявив, що угоду між Україною і США щодо мінеральних ресурсів буде підписано найближчим часом. Він назвав переговори з главою ОПУ Андрієм Єрмаком успішними і підкреслив, що це стане основою для довгострокового економічного партнерства.

Також президент США Дональд Трамп вважає, що однієї лише угоди про видобуток корисних копалин між Вашингтоном і Києвом недостатньо для відновлення військової допомоги Україні, повідомляє NBC News. За даними джерел, Трамп вимагає зміни позиції Володимира Зеленського щодо мирних переговорів, включно з поступками територій на користь Росії.

Окрім цього, політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що угода є успіхом української дипломатії, а сам договір є "рамковим" і не зобов'язує Україну до негайних дій. За його прогнозом, документ все ж таки буде підписано, адже для цього не потрібна присутність Володимира Зеленського.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка.

У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну.

17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній.

З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда.

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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ресурси Дональд Трамп Володимир Огризко мирні переговори з Росією
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