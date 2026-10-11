Зеленський відповів Трампу та назвав умову проведення виборів в Україні

Проводити вибори під час війни дуже складно, однак це буде можливо, якщо РФ виконає вимогу України.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-otvetil-trampu-i-nazval-uslovie-provedeniya-vyborov-v-ukraine-10803338.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський відповів на вимогу Дональда Трампа / колаж: Главред, фото: Офіс президента, whitehouse.gov

Головне із заяв Зеленського:

Україна проведе президентські вибори, якщо РФ погодиться на перемир’я

Ціни на паливо зростають через війну на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проведе президентські вибори, якщо диктатор РФ Володимир Путін погодиться на перемир’я на 60 днів.

"Якщо президент Трамп дійсно хоче проведення виборів, передайте Путіну: дайте нам два місяці повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. І ми, звичайно, будемо готові прийняти будь-який вибір нашого народу, саме українського народу", - сказав Зеленський в ефірі ABC.

відео дня

Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського в неготовності до компромісу та заявив, що Україні потрібен новий президент.

Глава держави також зазначив, що проводити вибори під час війни дуже складно, однак це буде можливо, якщо РФ виконає його вимогу.

Зеленський відповів на звинувачення США

Також президент відреагував на слова американського мільярдера Ілона Маска про те, що він, мовляв, "зайшов занадто далеко" і повинен піти з посади.

"Ці люди (Трамп і Маск, - ред.) не можуть знайти спосіб зупинити Путіна. Бо зупинити Путіна складніше, ніж чинити тиск на інших. Бо простіше говорити про ціни й пов’язувати це з Україною. Коли всі у світі розуміють, що через війну на Близькому Сході ціни зростають. Вони зростають. Вони зростають через війну на Близькому Сході, через блокування Ормузької протоки, з цих причин. Усі це розуміють", - підкреслив Зеленський.

Чи можливо завершити війну шляхом переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на даний момент перспективи припинення російсько-української війни дипломатичним шляхом залишаються вкрай невизначеними.

На його думку, конфлікт опинився у стратегічному глухому куті, і змінити ситуацію, що склалася, можна або шляхом досягнення компромісу за столом переговорів, або через подальше загострення бойових дій.

Рубіо зазначив, що Вашингтон готовий сприяти пошуку мирного вирішення та брати участь у переговорному процесі всіма доступними способами. Однак попередні спроби врегулювання поки що не принесли бажаного результату. Однією з головних перешкод залишається вимога Росії встановити повний контроль над Донбасом, на яку Україна не готова погодитися, вважаючи такі умови неприйнятними.

Раніше Зеленський висунув головну умову припинення ударів по російських НПЗ. Він наголосив, що будь-які кроки щодо зниження інтенсивності ударів мають бути взаємними та передбачати реальні гарантії.

Як повідомляв "Главред", раніше стало відомо, що Путін поскаржився Трампу на Україну. Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом російський диктатор заявив про незмінність військових цілей РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поклав на Київ відповідальність за продовження бойових дій і заявив, що більш вигідні умови завершення війни Україна могла отримати ще два роки тому. Він також закликав провести вибори в Україні.

Читайте також:

Про джерело: ABC News ABC News - американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред