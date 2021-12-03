США не відступить від Росії: у Білому домі заявили, що питання про Україну обговорять насамперед

У Байдена підтвердили нарощування російського війська на кордоні з Україною.
Між Сполученими Штатами Америки і Росією проходить обговорення можливостей проведення переговорів між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним.
Однак, за словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, перш за все під час переговорів сторони піднімуть питання про Україну.
"Ми обговорюємо таку можливість і оголосимо про неї, коли все буде вирішено остаточно. Це буде можливість для того, щоб обговорити наші серйозні заклопотаності щодо войовничої риторики і нарощування Збройних сил на кордоні з Україною", - заявила Псакі на брифінгу.
Також пресаташе додала, що Білий дім розглядає питання про введення санкцій проти Росії і навіть консультується з цього приводу з Конгресом США і європейськими союзниками.
"Звичайно, введення економічних санкцій-це один з варіантів. Але ми збираємося робити це шляхом консультацій з Конгресом і європейськими партнерами", - сказала Джен.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на тлі російської агресії проти України заявив про підготовку комплексу ініціатив проти політики і діяльності РФ. Йдеться про вторгнення російських військ в Україну.
Також раніше глава розвідувальної служби МЗС Великобританії (MI6) Річард Мур зробив скандальну заяву. За його словами, Росія є гострою загрозою, а президент країни-агресора Володимир Путін не визнає право України бути незалежною державою.
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