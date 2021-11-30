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Путін не визнає незалежність України, а Росія - небезпечна загроза - глава MI6

30 листопада 2021, 17:36

Глава МЗС Великобританії висловився про Росію в інтерв'ю ВВС в прямому ефірі.

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Річард Мур закликав побоюватися Росії / ВВС

Глава розвідувальної служби МЗС Великобританії (MI6) Річард Мур зробив скандальну заяву.

За його словами, Росія є гострою загрозою, а президент країни-агресора Володимир Путін не визнає право України бути незалежною державою, пише BBC.

"Час від часу навколо України виникають свого роду кризи, оскільки ми турбуємося про нарощування військ і про те, якими можуть бути наміри президента Путіна", - заявив Мур.

Також він додав, що світ повинен бути уважним до всіх кроків РФ.

"Тому потрібно дуже уважно стежити за ситуацією і дуже обережно сигналізувати росіянам про те, яку ціну їм доведеться заплатити, якщо вони втрутяться, як це сталося в 2014 році", - додав Мур.

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Коментуючи свою заяву, глава MI6 підкреслив, що в його словах немає "ворожого порядку денного".

"Ми не намагаємося оточити Росію, ми не намагаємося перешкодити їй переслідувати свої законні інтереси", - заявив Мур.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України назвали точну кількість російських військових, дислокуються на кордоні з Україною.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше повідомили, що РФ стягує свої війська до кордонів України. Причому свої аргументи вони підкріпили супутниковими знімками, на яких було встановлено пересування військ РФ.

Північноатлантичний альянс зафіксував серйозне скупчення військ Росії біля кордонів України. У колективному блоці безпеки Заходу не виключають сценарію, при якому росіяни підуть війною проти українців.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що дії Москви пов'язані з нібито загрозою Північноатлантичного альянсу біля кордонів Російської держави.

Журналісти німецького інформагентства Reuters провели опитування серед експертів з Росії та Заходу, внаслідок якого дійшли висновку про те, що Москва навряд чи піде війною проти Києва. Цілком можливо, російська влада військовими маневрами показує свої "червоні лінії" щодо української держави. Другим аргументом є питання НАТО-ніхто не знає, як далеко може зайти Альянс в ситуації із захистом України.

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