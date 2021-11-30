Чисельність військ РФ біля кордонів України знову зростає - Пентагон

У США закликали Кремль бути більш прозорим з приводу дій та намірів своїх сил / Reuters

Американська розвідка продовжує спостерігати за пересуванням російських військ біля українського кордону та фіксує збільшення їхньої чисельності.

У США закликають Кремль бути більш прозорими і озвучити справжні наміри скупчення своїх сил, заявив 29 листопада спікер американського Міністерства оборони Джон Кірбі, передає Укрінформ.

За його словами, сили РФ на території України мають комбіновану структуру - йдеться про різні види військ.

"Ми з великою стурбованістю продовжуємо спостерігати за пересуванням російських військових підрозділів поблизу українського кордону", - заявив представник американського оборонного відомства.

Кірбі не став озвучувати конкретні цифри щодо чисельності російських військових і техніки. Але, за його словами, вони продовжують зростати.

Реклама

"Ми стежимо за цим уважно, і що стосується чисельності, я б не давав оцінок з цієї трибуни з приводу того, що конкретно бачимо. Але можу сказати, що спостерігаємо пересування, збільшення їхніх сил", – зазначив представник Пентагону.

Кірбі звернувся до керівництва Російської Федерації із закликом бути більш прозорим з приводу дій та намірів своїх сил. І запевнив, що будь-які кроки Кремля, спрямовані на ескалацію, викликатимуть серйозне ставлення з боку США, їхніх союзників і партнерів.

Як повідомляв Главред, 25 листопада спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.

27 листопада Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки для Києва в Альянсі не нададуть.

читайте такожВторгнення Росії в Україну взимку не буде: експерт розкрив причину

Раніше в РНБО повідомили, що аналізують ситуацію щодо можливого вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року, а світові країни вже усвідомили, що президент Росії Володимир Путін продовжує загострювати ситуацію.

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що наступ російських військ на територію України призведе до втрати боєздатності Збройних сил Росії й поставить під питання існування політичного режиму Володимира Путіна.

Читайте також: