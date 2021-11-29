У МЗС України назвали точну цифру російських військових на кордоні з Україною

Війська РФ на кордоні з Україною / Reuters

У Міністерстві закордонних справ України назвали точну кількість російських військових, що дислокуються на кордоні з Україною.

За словами глави відомства Дмитра Кулеби, Росія розмістила армію навесні поточного року.

Тим часом, за останніми даними профільного міністерства, біля кордонів України країна-агресор розмістила приблизно 115 тисяч своїх військових.

Кулеба зазначив, що дана цифра включає військових РФ, що знаходяться в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

"Росія розмістила масштабне військове угруповання в регіонах біля державного кордону України. Зокрема, йдеться про танки, артилерію, повітряні та військово-морські сили. Уздовж кордонів з Україною знаходиться понад 40 батальйонних тактичних груп, до складу яких входить 115 тисяч військових", - заявив міністр.

Реклама

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко допустив можливість ракетних ударів по російських містах у разі виникнення масштабного конфлікту між РФ і Україною. Також він підкреслив, що Київ повинен шукати контраргументи, які можуть "остудити голови в Москві".

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше повідомили, що РФ стягує свої війська до кордонів України. Причому свої аргументи вони підкріпили супутниковими знімками, на яких було встановлено пересування військ РФ.

Північноатлантичний альянс зафіксував серйозне скупчення військ Росії біля кордонів України. У колективному блоці безпеки Заходу не виключають сценарію, при якому росіяни підуть війною проти українців.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що дії Москви пов'язані з нібито загрозою Північноатлантичного альянсу біля кордонів Російської держави.

Журналісти німецького інформагентства Reuters провели опитування серед експертів з Росії та Заходу, внаслідок якого дійшли висновку про те, що Москва навряд чи піде війною проти Києва. Цілком можливо, російська влада військовими маневрами показує свої "червоні лінії" щодо української держави. Другим аргументом є питання НАТО-ніхто не знає, як далеко може зайти Альянс в ситуації із захистом України.

Читайте також: