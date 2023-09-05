СБУ повідомила про підозру путінському олігарху Фрідману: забезпечував РФ набоями

Олігарх, пов'язаний з Путіним, у липні 2023 року потрапив під українські санкції.

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Фрідман забезпечує окупантів харчами, набоями та деякими послугами / Колаж Главреда. Фото: СБУ, УНІАН

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. З початку повномасштабного вторгнення мільярдер влив 2 млрд рублів у кілька військових заводів Росії.

За інформацією спецслужби, йдеться про "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.

Для фінансування загарбницьких "проектів" Кремля Фрідман використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

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Також олігарх допомагав з розповсюдженням сухпайків, одягу й іншої продукції під ТМ "Армия России", а ще налагоджував мобільний зв'язок на окупованих Росією територіях.

Тоді як страхові компанії Фрідмана задіяні у страхуванні військової техніки, життя і здоров'я російських загарбників.

Фрідману повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Наразі підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Хто такий Михайло Фрідман

Фрідман є одним з найбільших путінських олігархів, яких кремлівський диктатор тримає на короткому повідку для фінансування свого терористичного режиму.

Олігарх був акціонером "Альфа-Банку" (нині "Сенс банк") в Україні. Фінустанови, дотичні до російського олігархату, мають намір націоналізувати.

У липні 2023 року Фрідман потрапив під українські санкції. Також Фрідман перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії.

До цього керівник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков попереджав, що Фрідман хотів би отримати українське громадянство і перереєструвати бізнес в Україні, щоб уникнути санкційного тиску.

В інтерв'ю Bloomberg Фрідман бідкався, що у нього не вистачає грошей на "кишенькові" витрати. Також олігарх намагався виправдати свій зв'язок з Путіним й відбілити репутацію.

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