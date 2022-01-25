Військовий шантаж РФ та шлях у ЄС з НАТО: Україна звернулася до світу із закликом зупинити Москву

Верховна Рада вимагає визначити конкретні механізми вступу України до НАТО / УНІАН

Верховна Рада України звернулася до Організації об'єднаних націй, Європарламенту, іноземних урядів і парламентів, а також міжнародних організацій із заявою про неприпустимість військового шантажу Києва з боку Москви, який спрямовано на блокаду шляху держави до Євросоюзу та Північноатлантичний альянсу. Депутати закликали світову спільноту засудити дії Росії, її агресію на Донбасі, впровадити санкції проти Москви, визначити вектор подальшої інтеграції України до ЄС та НАТО, посилити обороноздатність держави і не йти на поступки, пов'язані з нерозширенням Альянсу.

Верховна Рада закликає світ вжити заходів щодо Росії

Парламент України вважає, що Росія в діалозі з демократичним світом використовує ультимативну риторику, намагається переглянути головні принципи концепції безпеки Європи, стягує війська до кордонів східноєвропейських країн і загрожує територіальній цілісності та суверенітету української держави.

читайте такожУкраїна - велика держава: Зеленський відповів Байдену на слова про "незначне" вторгнення РосіїУ постанові сказано, що такі дії повинні викликати відповідь з боку світової спільноти у вигляді дипломатичних заходів, спрямованих на стримування російської держави, яка припускається порушень міжнародних норм і вибирає агресивний шлях розвитку.

"Спроби Російської Федерації говорити з демократичним світом мовою вимог і ультиматумів, намагання переглянути основоположні принципи європейської безпеки, концентрація її збройних сил на східному кордоні вільної Європи, зазіхання на територіальну цілісність і суверенітет України - все це має спонукати цивілізований світ вжити термінових і дієвих політико-дипломатичних заходів задля спільного стримування Російської Федерації, яка порушує загальновизнані принципи і норми міжнародного права та обрала безперспективний шлях шантажу і погроз", - зазначено у постанові.

Вимоги Верховної Ради до світової спільноти

Засудити агресію РФ проти територіальної цілісності та суверенітету України

Рішуче засудити дії Росії щодо блокування прогресу в процесі врегулювання російсько-українського конфлікту

Застосувати всілякі дипломатичні засоби для деескалації ситуації на кордоні України, відведення військ від українських кордонів і відмови Росії від намірів перерозподілити Європу на сфери впливу

Не допустити продовження шантажу і погроз Росії повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на гарантії нерозширення НАТО, блокаду невступу Києва до Євросоюзу і Альянсу і перегляд принципів європейської безпеки

Посприяти обороноздатності України та приведення її Збройних сил до стандартів НАТО

Визнати прагнення України до НАТО і визначити модальність та часові рамки вступу країни до Альянсу

Застосувати всілякі дипломатичні механізм з метою припинення агресії Росії і нарощування її військової присутності біля кордонів України

Посилити санкційний тиск на Росію до повного припинення збройної агресії Москви і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на інформацію розвідки США раніше заявили про те, що Росія може готувати провокацію на Донбасі, яка передбачає напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Ситуацію може бути використано в якості приводу для повномасштабної військової операції проти України.

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Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували матеріал, згідно з яким Росія завершує концентрацію військових підрозділів біля українських рубежів, неподалік від яких знаходяться вже понад 127 тисяч військ. Військове відомство не виключає ймовірності нанесення росіянами ракетних ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до українців закликав не панікувати і заявив, що ситуація залишається стабільною. Ризик військового вторгнення Росії не посилився. Гарант запевнив громадян у продовженні державою роботи над мирним вирішенням конфлікту з Росією. Однак він також попередив українців про те, що країні слід бути готовою до оборони.

У Комітеті Верховної Ради з питань безпеки розповіли про те, що Україна мобілізує 300-400 тисяч резервістів у разі посилення військового конфлікту Москви та Києва. Це люди з бойовим досвідом, вони здатні в короткочасні терміни виконувати поставлені завдання.