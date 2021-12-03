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Шантаж Путіна через ПП-2 і газова кризу у Європі: у Нафтогазі пояснили, як захистити Україну

3 грудня 2021, 19:17

В України достатньо газу, щоб покрити потреби побутових споживачів, сказав Юрій Вітренко.

Юрій Вітренко
Путін змінить свою політику щодо України та Європи у тому випадку, якщо Захід продемонструє силу - Вітренко / УНІАН

РФ продовжує використовувати газ у якості політичної зброї проти України. Політика Москви щодо Києва зміниться тільки після того, як Захід продемонструє силу, у тому числі і в ситуації з протистоянням газовому шантажу президента Володимира Путіна через Північний потік-2. Причина високих цін на газ у Європі – результат дій Росії, які завдають шкоди українській та європейській економікам. Про це заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

У інтерв'ю ВВС News Україна він розповів про те, що Захід повинен показати силу в ситуації, коли Москва використовує газ в якості зброї проти Києва і шантажує європейські країни газовим питанням, внаслідок чого ціни на газ у Європі злетіли.

читайте такожНімеччина зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістралі"Чи змінить Путін свою політику по відношенню до України? Він змінить її тільки тоді, коли Захід продемонструє сильну системну позицію. Покаже, що Захід не піддасться тому шантажу, який наразі йде з боку Путіна в газовому питанні і не тільки", - зазначив Вітренко.

За словами керівника держкомпанії, після того, як у Кремлі побачать сильний Захід, Путін гратиме за європейськими правилами гри. Наразі головною причиною високих цін на газ у Європі є політика Росії, яка влаштувала шантаж всього регіону, вимагаючи поступок щодо запуску Північного потоку-2.

"З одного боку, (Москва, - ред.) зменшує обсяг газу, який Росія відправляє до Європи, вимагає без дотримання європейських правил, без правильної сертифікації, щоб дали можливість працювати "Північному потоку-2". Щоб Європа укладала з Росією довгострокові контракти на постачання газу", - додав Вітренко.

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Також він уточнив, що від високих цін на газ в країнах ЄС з проблемами стикаються економіки України і європейських держав. На даний момент в українських газових сховищах достатньо палива для потреб побутових споживачів. Однак питання газу для промисловості залишається більш складним.

"Щодо промислових споживачів ситуація більш ринкова і все залежатиме від того, чи буде з їхнього боку платоспроможний попит", - сказав глава НАК.

Якщо платоспроможний попит буде, то держава зможе продавати газ зі своїх сховищ, а також закуповувати додаткові обсяги палива.читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну

Крім того, як заявив глава НАК Нафтогаз, ситуація з газом у Європі гірша, ніж в Україні. Газпром не закачав влітку газ до європейських сховищ, які орендує компанія. Тому відтепер питання газопостачання країн ЄС залежить від того, які обсяги палива вирішать постачати росіяни.

"Влітку "Газпром" не закачував газ до цих сховищ або закачував малі обсяги, і наразі ці країни сильно залежать від того, скільки газу компанія направлятиме до Європи", - підкреслив Юрій Вітренко.

Шантаж Газпрому через Північний потік-2 і газова криза у Європі

Ціна на газ у Європі різко почали зростати в серпні на тлі газової кризи. Вартість тисячі кубометрів палива регулярно била рекорди: 6 жовтня ціна й зовсім досягла позначки в 1924 долара. Тоді президент РФ Володимир Путін сказав, що Газпром розгляне можливість збільшення транзиту газу до Європи на 15%. Після цього ціна впала до 980 доларів.

Ситуація з газовою кризою в країнах ЄС обумовлена низкою факторів, серед яких низький рівень запасів палива після холодної зими і відмова Газпрому постачати додаткові обсяги газу до Європи шляхом газотранспортної системи України. Росія не планує суттєво збільшувати обсяги прокачування газу через очікування запуску свого газопроводу Північний потік-2, яким газ повинен піти до європейських країн в обхід території української держави.

Газпром збільшив постачання газу до Європи у тому числі і через ГТС України, проте кризова ситуація триває. Згідно з даними на п'ятницю, 3 грудня, вартість тисячі кубічних метрів газу в країнах Євросоюзу становить близько 1100 доларів.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко стверджував, що Газпром шантажує Європу питанням газу. Спочатку росіяни забронювали на 2021 рік менше потужностей української ГТС для прокачування палива, а відтепер й зовсім поставили Брюсселю ультиматум: або газ дешевшає і йде до європейських країн шляхом Північного потоку-2, або ціни залишаються високими, а газ трубою України не надходитиме.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що високі ціни на газ у Європі продиктовані політикою Газпрому. Росіяни ведуть торги за отримання преференцій в ситуації з сертифікацією магістралі Північний потік-2.

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новини Росії Газпром Нафтогаз Юрій Вітренко Володимир Путін Північний потік-2 новини України
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