"Путін не може зазнати поразки!": Соловйов істерить через домовленості Зеленського і Байдена

Соловйов істерить через домовленості Зеленського і Байдена / УНІАН, скріншот

Російський пропагандист Володимир Соловйов почав погрожувати США ядерною зброєю в разі передачі Україні систем залпового вогню.

Він вважає, що США все-таки передадуть Україні потрібну зброю для перемоги над Росією.

"Путін не може зазнати поразки. І в цьому велика проблема. Тому що, вибачте, ядерна держава і йде весь час це підвищення ставок. І тепер США намагаються максимально затягнути проксі-війну з Росією, в Білому домі весь час розглядається можливість передачі Києву систем залпового вогню, Зеленський їх вимолює", - Соловйов.

Пропагандист вважає, що отримавши системи залпового вогню, Україна може завдавати ударів по містах РФ.

читайте такожСвіт готується до ймовірного застосування Росією ядерної зброї-Зеленський"Байден же розуміє, що якщо в зоні ураження виявляться Російські АЕС, якщо завдано буде удар по наших містах з великою кількістю там жертв, то ми ж можемо взагалі по-іншому розглянути цю всю ситуацію. Ми можемо сказати: американську зброю ви поставили, ви винні і можемо завдати удару по центрах прийняття рішення, нам буде наплювати на 5 статтю чи ні", - розлючено заявив Соловйов.

Як повідомляв Главред, на початку березня стало відомо, що влада Італії наклали арешт на будь-які операції з двома віллами російського пропагандиста Володимира Соловйова. Загальна вартість цих вілл, які розташовані на озері Комо, становить 8 мільйонів євро.

Пізніше стало відомо, що путінського пропагандиста Володимира Соловйова позбавили посвідки на проживання в Італії. Також влада країни встановила йому довічну заборону на в'їзд на територію держави.

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