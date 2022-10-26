"Брудна бомба і біополігони": Путін влаштував істерику з байками про "погрожуючу" Україну

Путін звинуватив Україну в нібито планах щодо застосування "брудної бомби" / kremlin.ru

Розпорядник країни-агресора Росії Володимир Путін приєднався до вигаданих розповідей про те, що в України нібито є "брудна бомба", і Київ, мовляв, "готовий її застосувати". За його словами, в українській державі нібито з'являється "чорний ринок", через що "злодії", мовляв, можуть отримати в свої руки ПЗРК і високоточну зброю.

Як повідомляє РБК, він розповів про те, що Кремль, мовляв, "знає про плани" щодо "застосування Україною брудної бомби".

"Відомо і про плани використовувати для провокацій і так звану "брудну бомбу", - стверджує Путін.

Крім того, за словами глави Кремля, на території України нібито "з'являється" якийсь "ринок чорної зброї". Тепер, як здається Путіну, "є ризик потрапляння в руки зловмисників переносних зенітних ракетних комплексів і високоточної зброї".

Також Путін вважає, що Україна, мовляв, перетворилася на "полігон для біологічних експериментів, а тепер накачується зброєю".

Фейки Росії про нібито "брудну бомбу" України

Керівник міністерства оборони держави-агресорки РФ Сергій Шойгу 23 жовтня взявся за телефон і став надзвонювати главам Міноборони США, Великобританії, Франції та Туреччини. У ході бесід він розповідав про нову пропагандистську вигадку Москви - "брудну бомбу України". Однак росіянам ніхто не повірив.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звинувачення РФ на адресу України про нібито наявність і готовність застосувати "брудну бомбу" – абсурд. За словами чиновника, у Києва немає такої зброї, а Москва продовжує тиражувати фейки.

Президент Володимир Зеленський вважає, що телефонні дзвінки Шойгу можуть стати підготовкою Росії до провокації та ескалації війни.

Як вважає гарант, світ повинен продемонструвати максимально жорстку реакцію на такі заяви. Глава держави підкреслив, що тільки Росія може застосувати ядерну зброю.

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