"Кров війни": експерт розкрив прогноз "пекельних санкцій" проти РФ

Без нафти організм війни РФ проти України існувати не може, впевнений Володимир Омельченко.

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Зниження цін на нафту може вдарити по РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay/weeksymate, Pixabay/redhawkgroup

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Нафта - це "кров" війни для Росії

Реалізація обіцянок США не відповідала реаліям

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко прокоментував питання про те, чи може зниження цін на нафту створити труднощі для РФ у фінансуванні війни проти України.

"Так, абсолютно правильно. Нафта - це "кров" війни для Росії", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт пояснив, що без нафти організм війни РФ проти України існувати не може.

"Це схоже на ситуацію під час Ірано-іракської війни, коли обидві країни воювали вісім років, поки не зруйнували одна одній нафтогазові індустрії", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що у випадку з Росією можливий подібний сценарій, але поки незрозуміло, чи станеться так.

"Одна справа - заяви, а інша - імплементація цих планів. Адже ми бачили, як попередня адміністрація Байдена робила гучні заяви про "пекельні санкції". Однак, на жаль, їхня реалізація не відповідала обіцянкам", - додав Омельченко.

Раніше повідомлялося про те, що США готують санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту. Санкції також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

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