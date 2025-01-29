Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Кров війни": експерт розкрив прогноз "пекельних санкцій" проти РФ

Олексій Тесля
29 січня 2025, 14:17
28
Без нафти організм війни РФ проти України існувати не може, впевнений Володимир Омельченко.
нефть, танкер
Зниження цін на нафту може вдарити по РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay/weeksymate, Pixabay/redhawkgroup

Важливо:

  • Нафта - це "кров" війни для Росії
  • Реалізація обіцянок США не відповідала реаліям

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко прокоментував питання про те, чи може зниження цін на нафту створити труднощі для РФ у фінансуванні війни проти України.

"Так, абсолютно правильно. Нафта - це "кров" війни для Росії", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт пояснив, що без нафти організм війни РФ проти України існувати не може.

"Це схоже на ситуацію під час Ірано-іракської війни, коли обидві країни воювали вісім років, поки не зруйнували одна одній нафтогазові індустрії", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що у випадку з Росією можливий подібний сценарій, але поки незрозуміло, чи станеться так.

"Одна справа - заяви, а інша - імплементація цих планів. Адже ми бачили, як попередня адміністрація Байдена робила гучні заяви про "пекельні санкції". Однак, на жаль, їхня реалізація не відповідала обіцянкам", - додав Омельченко.

Раніше повідомлялося про те, що США готують санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту. Санкції також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

Інші новини:

Хто такий Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нафта Володимир Омельченко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Удар ЗСУ по нафтобазі бомбардувальників РФ: розвідка Британії показала нищівні наслідки

Удар ЗСУ по нафтобазі бомбардувальників РФ: розвідка Британії показала нищівні наслідки

14:30Світ
Сирський зробив заяву щодо призначення Драпатого і назвав головні завдання

Сирський зробив заяву щодо призначення Драпатого і назвав головні завдання

13:27Україна
Дрони підірвали арсенал ГРАУ і військову частину у РФ: у Мережі розкрили деталі

Дрони підірвали арсенал ГРАУ і військову частину у РФ: у Мережі розкрили деталі

13:23Світ
Реклама

Популярне

Більше
В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 29 січня

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 29 січня

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Останні новини

14:43

Гороскоп на лютий 2025: Скорпіонам - кохання, Дівам - прорив

14:30

Удар ЗСУ по нафтобазі бомбардувальників РФ: розвідка Британії показала нищівні наслідки

14:20

Цвістимуть з весни до осені: які квіти посадити, щоб мати розкішну клумбу

14:17

"Кров війни": експерт розкрив прогноз "пекельних санкцій" проти РФ

13:48

Окупанти здаються в полон із радістю: ситуація біля Покровська змінилась - ЗСУ

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпекуУкраїну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку
13:38

Нацвідбір на "Євробачення-2025": названо імена ведучих конкурсу

13:29

Тетяна Лазарєва повідомила про поповнення в сім'ї

13:27

Сирський зробив заяву щодо призначення Драпатого і назвав головні завдання

13:24

У столичному ТРЦ  "Гулівер" відкривається новий магазин професійної косметики Beauty Prof новини компанії

Реклама
13:23

Дрони підірвали арсенал ГРАУ і військову частину у РФ: у Мережі розкрили деталі

12:59

РФ зменшила штурми на Покровському напрямку: військовий назвав неочікувані причини

12:52

Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів - Fox News

12:45

"Труднощі для РФ": саудівська нафта може замістити російську - експерт

12:44

Суд обрав запобіжний захід чоловікові Анни Жук - скільки років йому загрожує

12:34

"Коли ти вийдеш заміж?" підкорює світ: рекорди першого вікенду та презентація на найпрестижнішому кінофестивалі світу

12:28

Загроза штурму міста-мільйонника: РФ націлилася на ключову висоту – офіцер НГУ

12:22

Закуска, яку розметуть зі столу: бюджетний рецепт із простого хліба за 2 хвилини

12:17

НАТО і G7 можуть перекрити "золоту жилу" Путіна: Омельченко озвучив сценарій

12:08

"Бісиш": Леся Нікітюк публічно висловила свою думку про Машу Єфросиніну

12:06

Яка ціна на нафту є критичною для РФ та чим це загрожує: прогноз

Реклама
11:55

Кремль готується до другої фази війни: до чого тут Молдова

11:35

Попри указ Трампа: США продовжують постачати Україні військову допомогу - ЦПД

11:16

Вибухи гриміли в Києві та в дев'яти областях: РФ атакувала Україну десятками БпЛА

11:02

США відправляють Україні 90 ракет до Patriot з Ізраїлю - Axios

10:57

Китайський гороскоп на завтра 30 січня: Коням - плітки, Півням - страх

10:56

Ворог боїться нових атак: через удари по НПЗ окупанти заметушилися в Криму - Атеш

10:15

У ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок

10:10

Найближчими місяцями РФ посуне на важливі міста: Жданов попередив про загрози

09:46

Колишня дружина Остапчука розповіла, про що шкодує після розлучення - деталі

09:45

Китайський гороскоп на лютий 2025: Тиграм - випробування, Зміям - щастя

09:21

Росіяни будуть "перерізати" ключову трасу: озвучено нову мету РФ на сході

09:14

"Важливий для армії РФ": дрони атакували четвертий за розміром НПЗ на Нижегородчині

09:00

У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - Омельченко

08:40

Була п'яною, курила, лізла обійматися: Соловій прийшла на інтерв'ю "напідпитку"

08:36

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

"Отруївся пропагандою РФ": у МЗС жорстко відповіли на хамські випади Фіцо

08:13

Суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги - NYT

08:00

Дві умови закінчення війни в Україні: чи здатен Трамп нав’язати Росії припинення вогнюПогляд

07:47

"Посилати таких": путініста Кіркорова не хочуть впускати в РФ зі США - деталі

07:24

РФ окупувала Велику Новосілку та просунулася в 4 населених пунктах - DeepState

Реклама
06:49

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

06:15

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

06:10

Про обмін публічними меседжами між Трампом і ПутінимПогляд

06:00

Настя Каменських вийшла на зв'язок після скандалу з Потапом і показала своє обличчя

05:35

Що означає "жданиками годувати": лише одиниці пояснять вислівВідео

05:00

Яке сьогодні свято 29 січня 2025 року: що заборонено робити жінкам цього дня

04:37

Більшість навіть не здогадується про помилку: як правильно солити суп

04:16

3 найсильніші молитви за здоров'я: кому молитися за здоров'я близьких

04:04

Гороскоп на завтра 30 січня: Тельцям - здійснення бажань, Терезам - гарні новини

03:24

Що вийшло з моди 2025 року: топ-5 антитрендів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти