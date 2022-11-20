"Росія розуміє тільки силу": заступник голови МЗС Мельник закликав Шольца поставити Путіну ультиматум

Німеччина повинна поставити Путіну ультиматум з наслідками - Мельник / Колаж Reuters, Кремль, посольство України в Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повинен не просити, а вимагати главу Кремля Володимира Путіна вивести війська з території України. Росія розуміє тільки риторику сили. Потрібно зупинити енергетичний геноцид українців. Про це заявив заступник міністра закордонних справ, колишній посол у ФРН Андрій Мельник.

У своєму Twitter-акаунті він звернувся до глави німецького уряду Шольц з проханням посилити риторику щодо керівника країни-агресора РФ Путіна і вимагати від нього виведення військ з України.

Дипломат зазначив, що треба поставити Путіну ультиматум – Росія розуміє тільки мову сили.

"Пан канцлер. Радий, що ви закликали Путіна: "Закінчити цю війну", але це тільки слова. Росія розуміє тільки силу. Поставте Путіну ультиматум. З болючими наслідками. Зупиніть енергетичний геноцид українців. Зробіть це, будь ласка", - підкреслив Андрій Мельник.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц закликав Путіна негайно припинити війну проти України і вивести свої війська з української території. Він підкреслив, що Москва не може диктувати Києву мир на своїх умовах.

Раніше Шольц також запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Як підкреслив Шольц, війна з Києвом є частиною великого походу Москви проти Заходу.

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