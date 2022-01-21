Росія направила до Білорусі два дивізійні ракетні комплекси - відео

Ракетні комплекси РФ / скріншот

Російська Федерація направила два дивізіони ракетних комплексу С - 400 до Білорусі. Рішення пояснюється навчаннями.

За даними російського Інтерфаксу, "навчання" проходитимуть з 10 по 20 лютого.

"Підрозділи ППО здійснять марш комбінованим способом на залізничному транспорті і своїм ходом на незнайомі полігони Республіки Білорусь", - заявили в Міноборони РФ.

Також агентство опублікувало відео. На кадрах чітко видно, як російські військові вантажать ракетні комплекси на залізничні платформи.

Нагадаємо, в Адміністрації Байдена раніше оголосили про те, що американська розвідка вказала на можливий план Росії зі створення провокації на Донбасі за кілька тижнів до військової операції проти України. Можливий сценарій може включати атаку на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором" з метою використання ситуації для наступу на українську державу.

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Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували відомості про те, що Росія зосередила біля українських кордонів вже понад 127 тисяч військ. У відомстві не виключають варіанту нанесення росіянами ракетних ударів по об'єктах стратегічної значущості.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Росія стягнула війська в прикордонні з Україною райони через складну обстановку в регіоні і дій НАТО. У Кремлі назвали маневри військ"запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про те, що Москву можуть чекати вкрай серйозні санкції у разі нового військового вторгнення в Україну. За його словами, російським фінансовим установам можуть заборонити працювати з доларом, і це призведе до катастрофічних наслідків.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що подібні заяви з боку Вашингтона нібито можуть спровокувати "громадянський" військовий конфлікт в Україні. Мовляв, це може статися через намір окремих осіб серед влади в Києві піти на реалізацію сценарію по силової деокупації Донбасу.

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