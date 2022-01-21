УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Росія направила до Білорусі два дивізійні ракетні комплекси - відео

21 січня 2022, 20:53

Йдеться про два дивізіони С-400.

false
Ракетні комплекси РФ / скріншот

Російська Федерація направила два дивізіони ракетних комплексу С - 400 до Білорусі. Рішення пояснюється навчаннями.

За даними російського Інтерфаксу, "навчання" проходитимуть з 10 по 20 лютого.

"Підрозділи ППО здійснять марш комбінованим способом на залізничному транспорті і своїм ходом на незнайомі полігони Республіки Білорусь", - заявили в Міноборони РФ.

Також агентство опублікувало відео. На кадрах чітко видно, як російські військові вантажать ракетні комплекси на залізничні платформи.

Нагадаємо, в Адміністрації Байдена раніше оголосили про те, що американська розвідка вказала на можливий план Росії зі створення провокації на Донбасі за кілька тижнів до військової операції проти України. Можливий сценарій може включати атаку на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором" з метою використання ситуації для наступу на українську державу.

Реклама

Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували відомості про те, що Росія зосередила біля українських кордонів вже понад 127 тисяч військ. У відомстві не виключають варіанту нанесення росіянами ракетних ударів по об'єктах стратегічної значущості.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Росія стягнула війська в прикордонні з Україною райони через складну обстановку в регіоні і дій НАТО. У Кремлі назвали маневри військ"запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про те, що Москву можуть чекати вкрай серйозні санкції у разі нового військового вторгнення в Україну. За його словами, російським фінансовим установам можуть заборонити працювати з доларом, і це призведе до катастрофічних наслідків.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що подібні заяви з боку Вашингтона нібито можуть спровокувати "громадянський" військовий конфлікт в Україні. Мовляв, це може статися через намір окремих осіб серед влади в Києві піти на реалізацію сценарію по силової деокупації Донбасу.

Читайте також:

viber
Білорусь війна на Донбасі зенітні ракети Росія
Зараз ви переглядаєте новину «Росія направила до Білорусі два дивізійні ракетні комплекси - відео». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любовГороскоп на сьогодні, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любов Ворожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженогоВорожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженого Все для коханої: топ-3 найвірніших чоловіків серед знаків зодіакуВсе для коханої: топ-3 найвірніших чоловіків серед знаків зодіаку Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї святаКоли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята Байден натякнув на допустимість "невеликого вторгнення" РФ, в Києві шоковані - CNNБайден натякнув на допустимість "невеликого вторгнення" РФ, в Києві шоковані - CNN
21:47

Цифри осені в 27 тисяч на добу - не межа: Ляшко попередив про зростання заражень COVID-19 в Україні

21:36

У Львові спалах захворювання на коронавірус серед дітей - Охматдит переповненийВідео

21:07

Названо області України, які скоро ризикують перейти до "червоної" зониВідео

20:59

"Сеанс магії з подальшим викриттям": рецензія на фільм "Алея кошмарів"Відео

20:53

Росія направила до Білорусі два дивізійні ракетні комплекси - відеоВідео

Реклама
20:38

"Хороші новини": Кулеба поспілкувався з Блінкеном після його зустрічі з Лавровим

20:24

Україна мобілізує 300-400 тисяч резервістів: Київ готує контрудар у разі військового вторгнення РФВідео

20:14

Першим на Мадані був убитий не Нігоян - ДБР

19:58

Ірина Білик показала батька свого сина - фото

19:55

Латвія, Литва та Естонія поставлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin

19:33

Поставки зброї в Україну: схему вибудуваноПогляд

19:18

У Леді Гаги був секс з Сальмою Хайек - з фільму Дім Гуччі вирізали цілу любовну лініюВідео

19:14

У страшній пожежі на Київщині загинула однорічна дитина: багатодітна 18-річна мати жила в лазніВідео

19:12

"Війська НАТО на своїй території - не справа Росії": в Альянсі жорстко відповіли на вимоги МосквиВідео

19:08

Сидів без води та їжі: в Дніпрі врятували пенсіонера, який застряг за диваном

18:44

Захоплення Харкова Росією та сценарій від Зеленського: на Банковій пояснили заяву президентаВідео

18:43

Іван Яковина. США погрожують Росії статусом Ірану і Північної КореїВідеоблоги

18:42

Канада надасть Україні кредит на розвиток економіки

18:27

У Польщі вбили і пограбували заробітчанку: дочка збирає гроші на транспортування тіла в Україну

18:17

У січні ГТС може зіткнутися з дефіцитом природного газу - експерт

Реклама
18:07

Викликають заздрість: знаки зодіаку, яких найчастіше обговорюютьВідео

17:54

"Разом з Росією, ми єдиний народ": глава Федерації боксу зашкварився братанням з росіянамиВідео

17:50

До Вікторії Смеюхи прилетів лелека: співачка заінтригувала підписників новим напівоголеним фото

17:28

Укравтодор пояснив, як у ЗМІ перекрутили звіт Держаудиту про витрати коштів з ковідного фонду

17:26

Загроза вторгнення Росії в Україну: у Bloomberg дізналися про план евакуації сімей дипломатів СШАВідео

17:18

Загроза захоплення Харкова: Терехов порадив росіянам "не роззявляти рота"Відео

17:06

Ердоган хоче організувати зустріч Зеленського з Путіним і анонсував візити в Україну і РФВідео

17:00

Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуВідео

16:56

Харчування не по кишені: експерт назвав терміни стабілізації вартості продуктівВідео

16:48

Тетянин день 2022: дата, традиції і заборони свята

16:40

Вторгнення РФ в Україну, НАТО і питання визнання "ЛДНР": головні заяви Блінкена та Лаврова

16:17

Івано-Франківська область переходить у "червону зону": стала відома датаВідео

15:56

20-річна Анна Трінчер похвалилася новими силіконовими грудьми після пластики: "Ох, і класні тіті!"

15:56

"Контрольний постріл в голову": у Новій пошті рознесли заборону роботи з ФОПамиВідео

15:55

Як вивести з організму сечову кислоту: ефективні народні засоби та дієта

15:40

Або СІЗО, або мільярд застави: в Офісі генпрокурора оскаржили запобіжний захід для Порошенка

15:31

У Києві накрутять ціни на харчування в школах і дитсадках: нова вартістьВідео

15:17

У Дніпрі водій по-звірячому розправився з пішоходом і кинув жінку на узбіччіВідео

15:17

Молодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біди

15:10

Шансы начала войны между Россией и Украиной опасно высоки - The Economist

Реклама
15:04

Київ може перейти на "дистанційку": у КМДА просять роботодавців закрити офісиВідео

14:57

У лютому мільйон українців захворіють коронавірусом - МОЗВідео

14:47

Найсексуальніша жінка світу Кендалл Дженнер, ледь прикривши соски і "мушлю", позувала в снігу

14:45

Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята

14:27

Глава МЗС Швеції заявила про реальний ризик нападу Росії на УкраїнуВідео

14:00

Україна - горда країна і буде воювати: Британія різко закликала Путіна відмовитися від вторгнення РФВідео

13:58

Загроза нового локдауну: у МОЗ назвали область, яка потрапить в "червону зону"Відео

13:46

Знайди 10 відмінностей: Кончіта Вурст змила макіяж і показала як виглядає мужній Том Нойвірт

13:34

Дичина у Мелітополі: у квартирі-сміттєзвалищі серед гір сміття жила маленька дитинаВідео

13:08

Кремль дізнався про ініціативу з Туреччини щодо "зустрічі" Зеленського, Путіна і "ЛДНР"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти