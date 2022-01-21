"Разом з Росією, ми єдиний народ": глава Федерації боксу зашкварився братанням з росіянами

Умар Кремльов і Володимир Продивус / ФБУ

Глава Федерації боксу України Володимир Продивус побратався на відео з президентом Міжнародної асоціації боксу росіянином Умаром Кремльовим.

У спільному відео Продивус і Кремльов передають вітання всім жителям України і Росії.

"Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?",- запитує у Продивуса Кремльов.

Глава Федерації боксу України погодився і підкреслив, що українці і росіяни є "єдиними слов'янами, єдиним народом, братами".

Додамо, що Продивус є колишнім депутатом від Партії регіонів, який голосував за диктаторські закони екс-президента-втікача Віктора Януковича.

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Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко прокоментував інтерв'ю, що з'явилося нещодавно, в якому він заявив, що агресія Росії проти України неоднозначна.

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