"Не описати словами, там просто пекло": Зеленський про ситуацію в Пісках та Авдіївці

У передмісті Донецька твориться справжнє пекло - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

У передмісті окупованого Донецька в напрямку Пісків і Авдіївки ситуація з ворожим наступом перетворилася на справжнє пекло, йдеться у вечірньому зверненні глави держави Володимира Зеленського у вівторок, 2 серпня.

За інформацією президента України, ЗСУ роблять все можливе для того, щоб противник постійно ніс все більш болючі втрати завдяки західному озброєнню, в тому числі HIMARS.

"Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі - Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами", - зазначив Зеленський.

Він додав, що кожен день українські дипломати роблять все можливе, щоб Україна отримала ту зброю, яка допоможе зупинити російську орду.

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Нагадаємо, російські окупанти випадково підірвали власний потяг з боєприпасами в окупованій Херсонській області. Коли загарбникам підвезли боєприпаси, вони намагалися зробити димову завісу, щоб приховати поїзд від українських військових, але щось пішло не так і пролунав сильний вибух.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії оголосив полк" зов терористичною організацією і заборонив його на території РФ. Судове засідання проходило в закритому режимі. Розглядали це питання на вимогу російської Генпрокуратури.

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