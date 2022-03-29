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Плани Кремля зазнали краху, РФ боїться залучати до війни Білорусь - Арестович

29 березня 2022, 21:46

Радник глави ОП заявив, що тепер Росія буде застосовувати ядерний шантаж.

Арестович
Арестович заявив про провал планів Кремля / скріншот Офіс президента

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив про повний провал планів Кремля. За його словами, Росія боїться залучати до "спецоперації" білорусів, оскільки точно знає, що ті перейдуть на бік ЗСУ.

Як він розповів в інтерв'ю DW, наступ російських військ на Харківську, Київську та Сумську області є провальним, оскільки "наші сили вже звільняють Сумську область, частину Харківської та Київської".

Але вважає, що через це з боку Росії буде багато ядерного шантажу.

"Вони навіть не наважилися оголосити в Росії загальну мобілізацію, а це означає, що вони бояться внутрішніх протестів і соціально-політичної напруги всередині країни", - додав Арестович.

Крім того, за його словами, замість потужної Білоруської операції в районі Києва буде перехід білоруської армії на нашу сторону і буде потужна операція в напрямку Мінська. Вони це повністю розуміють і бояться", - запевнив він.

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війна в Україні Олексій Арестович
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