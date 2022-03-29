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Чи зважиться Путіна на ядерну війну: Арестович оцінив головну загрозу РФ

29 березня 2022, 22:27

У Росії могла б непередбачувано змінитися громадська обстановка, зазначив радник глави ОП.

Арестович
Арестович оцінив ядерну загрозу РФ / скріншот Офіс президента

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що РФ не поставить країну на межу загрози ядерної війни.

"Тобто люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, будуть ставити Росію на межу загрози ядерної війни?"- розповів він в інтерв'ю BBC.

Також Арестович нагадав фразу Путіна про те, що щур, який загнали в кут, кидається втричі лютіше, і заявив, що "він не є таким Щуром".

"Це людина, яка робить гарний манікюр, який сидить в 20 метрах від співрозмовника і всього боїться, який будує палаци і яхти, і заводить коханок не для того, щоб загинути в полум'ї ядерної війни. Люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, тому що в Росії могла б непередбачувано змінитися громадська обстановка, ніколи не поставлять народ, якому вони побоялися, під загрозу ядерної війни", - додав він.

"Його в такому випадку пристрелить власна охорона-дуже висока ймовірність", - підкреслив Арестович.

Також радник глави ОП назвав ймовірну хімічну атаку "ніякої" з військової точки зору, оскільки тепер з нею боротися.

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Яка ядерна зброя є у Росії

Росія має доступ до найбільшої в світі колекції ядерних боєголовок.

За оцінками Федерації американських вчених на 2022 рік, РФ володіє 5977 ядерними боєголовками, і, за оцінками, ця цифра буде рости.

Для порівняння, в США їх 5428.

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