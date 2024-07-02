УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

На яких умовах на Банковій готуються до миру з РФ - експерт

2 липня 2024, 13:05
981
Схоже, що на Банковій керівники держави готуються до завершення війни, але із втратою деяких окупованих територій.
На яких умовах на Банковій готуються до миру з РФ - експерт
На Банковій готуються до завершення війни / колаж: Главред фото: Укрінформ, Офіс президента, Генштаб ЗСУ

У Офісі президента України неодноразово натякали на те, що війну варто припиняти, проте є різні варіанти розвитку таких подій. Політтехнолог та експерт у політиці Олег Постернак на своїй сторінці у Facebook написав про фактори та ознаки того, що на Банковій поступово готуються до закінчення війни і передачі Росії частини окупованих територій.

"Банкова почала інформаційну підготовку населення до миру із Росією без відвоювання територій. Зеленський робить заяву за заявою про ймовірний формат мирного треку та кінець війни. Весь політичний клас України заметушився напівтаємними зустрічами та ресторанними перемовинами. Пішов пошук стратегічних концептів різних політичних сил щодо фіналізації війни", - йдеться у дописі політолога.

За його словами, мало хто може із політиків взяти на себе відповідальність за "війну до переможного кінця". Також народ дуже виснажений війною та перебуває в "шоковому анабіозі".

відео дня
На яких умовах на Банковій готуються до миру з РФ - експерт
Допис Постернака / фото: www.facebook.com/oleg.posternak

експерт наголосив, що в найближчий час суспільство особливо буде звертати увагу на популярних військових та діячів у військовій галузі. Їх жорстка критика влади здатна створити проблеми у рефлексивній кампанії "за мир".

На думку Постернака, влада буде робити ставку на цивільне суспільство, яке втомлене від війни і яке, ймовірно, зможе підтримати так званий мирний план, який може включати навіть передачу Росії тимчасово окупованих українських територій.

Хто такий Олег Постернак

Постернак Олег Олександрович (народився 19 вересня 1983 р., с. Залужжя, Теплицький район, Вінницька область) — політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України, кандидат історичних наук. Провів 16 виборчих кампаній в якості керівника кампанії кандидатів в народні депутати в мажоритарних округах, кандидатів на міські голови, кандидатів у депутати обласних та районних рад.
Автор блогів і публіцистичних матеріалів з виборчого права, політичних технологій, електоральної психології у багатьох українських виданнях.
Коментує політичну ситуацію на українських інформаційних телеканалах, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ. Бійці Сил оборони України під Вовчанськом на півночі Харківської області завдали серйозних втрат 83-й Окремій десантно-штурмовій бригаді РФ. Тепер окупантів або доукомплектовуватимуть.

ЗСУ відкинули ворога і закріпилися на нових позиціях. Унаслідок боїв російські окупаційні війська зазнали важких втрат, зокрема - ворожа техніка знищувалася десятками, особовий склад - сотнями. Сили оборони відкинули ворога від Тернів і Ямпільовки та закріпилися на визволених позиціях.

ЗСУ успішно підірвали цілу колону РФ на "дорозі смерті" під Вугледаром. Бійці 72 бригади "Чорних запорожців" виявили і підірвали цілу колону окупантів, яка висунулась на штурм позицій захисників. На відео помітно, що командування РФ відправило своїх солдатів у бій не тільки на важкій техніці, а й на мотоциклах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Володимир Зеленський Україна Росія
Реклама

Головне за день

"Припинення вогню" і глобальна угода: про що говорили Зеленський та Орбан

"Припинення вогню" і глобальна угода: про що говорили Зеленський та Орбан

14:29 Україна
В Україні вдарить +37 градусів: де буде найсильніша спека

В Україні вдарить +37 градусів: де буде найсильніша спека

14:21 Синоптик
Вистоїмо "декілька тижнів": в Естонії видали заяву про війну із РФ

Вистоїмо "декілька тижнів": в Естонії видали заяву про війну із РФ

13:51 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путіністка Валерія покинула РФ разом із чоловіком - тепер у братній країні 4831

Путіністка Валерія покинула РФ разом із чоловіком - тепер у "братній" країні

До цвітіння чи після: коли збирати м'яту – секрет від досвідченої господині 4531

До цвітіння чи після: коли збирати м'яту – секрет від досвідченої господині

Вали звідси : Клару Новікову зацькували і видворяють із РФ 3283

"Вали звідси": Клару Новікову зацькували і видворяють із РФ

Увесь розрахунок С-300 загинув, багато двохсотих : ракети вмазали по цілях у Криму, у РФ скиглять 3066

Увесь розрахунок С-300 загинув, багато "двохсотих": ракети вмазали по цілях у Криму, у РФ скиглять

Останні новини

14:35

"Подивіться, яке диво": Наталя Могилевська робить ще одну добру справу

14:29

"Припинення вогню" і глобальна угода: про що говорили Зеленський та ОрбанВідео

14:21

В Україні вдарить +37 градусів: де буде найсильніша спека

14:20

Навіщо Орбан приїхав до Києва?Погляд

14:15

Зірки зійшлися: Еліна Світоліна показала фото з Девідом Бекхемом

НАТО триматиме Україну "у передбаннику", але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – ХараНАТО триматиме Україну «у передбаннику», але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – Хара
14:14

Діє миттєво: автоінструктор назвав найкращий спосіб охолодити машину у спекуВідео

13:51

Вистоїмо "декілька тижнів": в Естонії видали заяву про війну із РФ

13:33

Китайський гороскоп на завтра 3 липня: Зміям - підступні плітки, Собакам - вирішення проблем

13:05

На яких умовах на Банковій готуються до миру з РФ - експерт

Реклама
13:02

Порошенко приїхав до військових та вдів загиблих воїнів у сорочці за 2250 євро - блогер

12:56

У Курську в РФ масштабна пожежа: вогонь охопив велику військову базуВідео

12:34

Без вантуза і хімії: 3 дешеві способи пробити засмічення за 20 хвилин

12:26

Літаки просто неба: у Forbes оцінили втрати після ударів по Миргороду

12:11

Гороскоп на липень 2024 для Водоліїв: чого чекати в коханні, кар'єрі та фінансахВідео

12:02

Діти Джамали повернулися жити в Україну - подробиці

11:51

Який вигляд і чим займається позашлюбний син Лукашенка

11:32

РФ розпочала головування у Радбезі ООН - чи говоритимуть про Україну

11:28

Гороскоп на завтра 3 липня: Терезам потрібен відпочинок, Скорпіони отримають можливість

11:28

"Це в інтересах НАТО": дипломат сказав, як зміниться надання військової допомоги Україні

11:24

Армія РФ може в будь-який момент може почати наступ на Сумщині чи Харківщині

Реклама
11:18

РФ штурмує в лоб: підполковник розповів про нову тактику росіян на сході

10:56

Чого не вистачає помідорам, якщо жовтіє листя: чим погодувати рослини і врятувати врожай

10:50

Що зробити зі старих рушників - 3 корисні вироби

10:47

Церковне свято 3 липня: що не можна робити у цей день

10:34

Чи втратить Путін союзника в особі ОрбанаПогляд

10:24

Орбан прибув до Києва на зустріч із Зеленським і анонсував "перші кроки до миру"

10:17

Демократи можуть висунути Байдена кандидатом у президенти: у Bloomberg пояснили

10:13

Анатолій Шкрібляк розповів про входження української компанії "Добродія Фудз" до переліку лідерів у сфері Agrifood новости компании

09:32

"Виходить, ти брехала": російський актор "наїхав" на Софію Ротару

09:20

Смерть від рук кілерів: у Києві помер казахстанський опозиціонер Айдос Садиков

08:32

Армія РФ увійшла на Сумщину: в ISW розкрили мету окупантів

08:26

"Є певні втрати": Ігнат про удар окупантів по аеродрому в Миргороді

08:20

"Вали звідси": Клару Новікову зацькували і видворяють із РФ

08:10

Ключова дилема: як ми входимо у зимовий період?Погляд

07:50

Путіністка Валерія покинула РФ разом із чоловіком - тепер у "братній" країні

07:26

Нідерланди дозволили експорт F-16 в Україну: коли прибуде перший винищувач

06:44

До Києва з несподіваним візитом приїде Орбан - The Guardian

06:10

Вимоги Угорщини до України щодо вступу в ЄС: розгортається новий скандал?Погляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: потрібно за 12 секунд знайти магніт

05:26

Гороскоп на липень 2024 для Козерогів: далекі поїздки, операція, зміна іміджуВідео

Реклама
05:23

Незрозуміле для України рішення: у Сербії підтримали мирний план Китаю

04:15

"Зоряний Лорд" Кріс Пратт і старша донька Шварценеггера стануть батьками - ЗМІ

03:46

У росіян залишилось лише 2 варіанти: ЗСУ повертають контроль над Вовчанськом

03:15

Чим відмити плями від вишні: перевірені домашні засоби за копійкиВідео

02:40

Поки Лопес у Європі: Аффлек вивіз свої речі із сімейного особняка

02:00

Російські окупанти накинулися на путініста Філіпа Кіркорова - причина

01:30

Експерт пояснив, чому за Трампа Україні не "світить" членство в НАТО

00:24

Jerry Heil і alyona alyona назвали, хто б міг представити Україну на Євробаченні

00:03

Змінить хід війни в Україні: в США звернулись до Пентагону із важливим закликом - ЗМІ

01 липня, понеділок
23:43

Гороскоп на липень 2024 для Стрільців: роман, конфлікт і прибутокВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти