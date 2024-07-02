На яких умовах на Банковій готуються до миру з РФ - експерт

Схоже, що на Банковій керівники держави готуються до завершення війни, але із втратою деяких окупованих територій.

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На Банковій готуються до завершення війни / колаж: Главред фото: Укрінформ, Офіс президента, Генштаб ЗСУ

У Офісі президента України неодноразово натякали на те, що війну варто припиняти, проте є різні варіанти розвитку таких подій. Політтехнолог та експерт у політиці Олег Постернак на своїй сторінці у Facebook написав про фактори та ознаки того, що на Банковій поступово готуються до закінчення війни і передачі Росії частини окупованих територій.

"Банкова почала інформаційну підготовку населення до миру із Росією без відвоювання територій. Зеленський робить заяву за заявою про ймовірний формат мирного треку та кінець війни. Весь політичний клас України заметушився напівтаємними зустрічами та ресторанними перемовинами. Пішов пошук стратегічних концептів різних політичних сил щодо фіналізації війни", - йдеться у дописі політолога.

За його словами, мало хто може із політиків взяти на себе відповідальність за "війну до переможного кінця". Також народ дуже виснажений війною та перебуває в "шоковому анабіозі".

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Допис Постернака / фото: www.facebook.com/oleg.posternak

експерт наголосив, що в найближчий час суспільство особливо буде звертати увагу на популярних військових та діячів у військовій галузі. Їх жорстка критика влади здатна створити проблеми у рефлексивній кампанії "за мир".

На думку Постернака, влада буде робити ставку на цивільне суспільство, яке втомлене від війни і яке, ймовірно, зможе підтримати так званий мирний план, який може включати навіть передачу Росії тимчасово окупованих українських територій.

Хто такий Олег Постернак Постернак Олег Олександрович (народився 19 вересня 1983 р., с. Залужжя, Теплицький район, Вінницька область) — політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України, кандидат історичних наук. Провів 16 виборчих кампаній в якості керівника кампанії кандидатів в народні депутати в мажоритарних округах, кандидатів на міські голови, кандидатів у депутати обласних та районних рад.

Автор блогів і публіцистичних матеріалів з виборчого права, політичних технологій, електоральної психології у багатьох українських виданнях.

Коментує політичну ситуацію на українських інформаційних телеканалах, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ. Бійці Сил оборони України під Вовчанськом на півночі Харківської області завдали серйозних втрат 83-й Окремій десантно-штурмовій бригаді РФ. Тепер окупантів або доукомплектовуватимуть.

ЗСУ відкинули ворога і закріпилися на нових позиціях. Унаслідок боїв російські окупаційні війська зазнали важких втрат, зокрема - ворожа техніка знищувалася десятками, особовий склад - сотнями. Сили оборони відкинули ворога від Тернів і Ямпільовки та закріпилися на визволених позиціях.

ЗСУ успішно підірвали цілу колону РФ на "дорозі смерті" під Вугледаром. Бійці 72 бригади "Чорних запорожців" виявили і підірвали цілу колону окупантів, яка висунулась на штурм позицій захисників. На відео помітно, що командування РФ відправило своїх солдатів у бій не тільки на важкій техніці, а й на мотоциклах.

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