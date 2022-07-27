У МЗС України рознесли заяву Лаврова щодо "готовності" Росії до переговорів

У МЗС рознесли заяву Лаврова / Колаж Reuters, УНІАН

Заяви голови МЗС країни-агресора Сергія Лаврова про те, що РФ готова до переговорів з Україною є черговим прийомом для зупинки контрнаступу ЗСУ, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в інтерв'ю The Irish Times.

"Вони розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що РФ намагається виграти більше часу, щоб влаштувати фейкові референдуми і поглинути ці території.

"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як зернову. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", - сказав він.

Крім того, речник МЗС зазначив, що країна-агресор також намагається прискорити процес видачі російських паспортів населенню.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 25 липня в ході свого вечірнього відеозвернення фактично відповів главі МЗС РФ Лаврову на його заяву про нібито намір Росії, мовляв, "позбавити українців від антинародного і антиісторичного режиму". Президент підкреслив, що нападати на Україну можуть тільки ті, хто не знає історії країни. Українці ніколи не віддадуть свою незалежність.

Новини Донбасу онлайн

Радник керівника Херсонської ОВВА Сергій Хлань заявив, що на Південному фронті стався перелом – ЗСУ отримали перевагу над військами РФ на Херсонщині та перейшли до контрнаступальних дій. За його прогнозом, окупований Херсон можуть звільнити вже у вересні.

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів про те, що Україна готується до гіршого сценарію. За його словами, Путін може "дотиснути" Лукашенка, і тоді виникне ризик нападу Білорусі на північні і західні області України. Держава вже працює над зміцненням оборони на декількох напрямках.

Увечері, 25 липня, війська Росії потужно обстріляли прикордонний район на Чернігівщині з "Градів", повідомляє начальник Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Читайте також: