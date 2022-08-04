"Референдуми" та анексія на півдні України не пройдуть: Москва не утримає території - ОП

Території на півдні не будуть під контролем Росії - Жовква / Колаж УНІАН

Країні-агресору Росії не вдасться реалізувати плани щодо проведення, мовляв, "референдумів" на захоплених територіях півдня України з подальшою їх анексією. У Москві постійно змінюють дати своїх окупаційних "заходів", оскільки й самі не впевнені у тому, що утримають українські землі. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

У інтерв'ю Лівому березі він розповів про те, що розмови про так звані "референдуми" на окупованих територіях України транслюються, перш за все, на внутрішню аудиторію у Росії.

У Києві впевнені, що жодних псевдореферендумів на півдні не буде, про що свідчать заяви про перенесення подібних планів з 11 вересня на іншу дату.

"У будь-якому випадку, не хотілося б навіть цього аналізувати, тому що ми впевнені, що такого "референдуму" не відбудеться, тому що ці території не будуть під контролем РФ", - зазначив Жовква.

Також він додав, що Москва і сама показує відсутність впевненості у своїй здатності утримати захоплені території під контролем.

"Постійно посилаючи ці сигнали щодо проведення "голосування", Москва демонструє, що сама не впевнена у тому, що їй вдасться зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями. В Кремлі трансляюють подібну інформацію на внітрішню російську аудиторію", - підкреслив заступник голови ОП Ігор Жовква.

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Плани Росії щодо анексії територій України

У Головному управлінні розвідки Міноборони України в липні заявляли, що Росія не змогла окупувати всю територію країни, але готує так звані "референдуми" з метою анексії українських земель. Розвідники фіксують діяльність, спрямовану на підготовку таких "заходів", на Донбасі та у Херсонській області.

ЗМІ з'ясували, що Москва планує "референдум" на Донбасі на 11 вересня. Причому окупанти вже навіть намалювали "результати" - 70% "за". При "голосуванні" мають намір використовувати метод "мітка виборця".

Колишній радник глави МВС і Офісу президента Віктор Андрусів зазначив, що Росія використовує тему з "референдумами" для того, щоб змусити Київ та Захід говорити з Москвою. На його думку, навіть якщо "псевдореферендуми" відбудуться, їх ніхто не визнає. Більше того, подібний крок не допоможе окупантам утримати території.

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