РФ хоче провести "референдум" про приєднання Донбасу: він може відбутися в серпні - ЗМІ

РФ хоче в серпні провести "референдум" на Донбасі / Reuters

"Референдум" про приєднання "ЛДНР" до Росії можуть провести вже в серпні. Можливість здійснити це обговорюють у Кремлі. Про це повідомляє Коммерсантъ.

"На території "ДНР" і "ЛНР" ведеться попередня підготовка до "референдуму" і за базовим сценарієм їх передбачається провести одночасно. За словами джерела "Комерсантъ", у внутрішньополітичному блоці АР є установка бути готовими до проведення референдумів до серпня", - йдеться в повідомленні.

Джерела стверджують, що РФ проводить набір фахівців, які будуть готові працювати на територіях "ЛДНР". Подробиці майбутньої роботи не розповідають.

З початку роботи технологів до "референдуму" має пройти не менше місяця. За даними видання, Кремль не захоче поєднувати "референдуми" з єдиним днем голосування 11 вересня, так як це може надати подіям "непотрібне значення".

В ОРДЛО йде набір "виборчих комісій". Джерело вважає, що підготовкою "співробітник" не займатиметься російський Центрвиборчком.

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Плани Росії щодо окупації України

У Головному управлінні розвідки раніше заявили про те, що у РФ є 120-денний план по захопленню України. Подальші дії окупантів будуть залежати від того, що відбувається на фронті. Унаслідок невдач завдання змінюються кожні 30 днів. Мета Москви як і раніше полягає в окупації всієї території Української держави, росіяни можуть перекинути на війну ще 40 батальйонних тактичних груп.

Заступник Міністра оборони США Колін Кал також сказав, що Путін все ще ставить перед собою завдання захоплення всієї території України. Як вважає Кал, російські війська можуть домогтися певних тактичних успіхів, проте Кремлю свій план реалізувати не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данилов 20 червня розповів про те, що у Росії серйозна перевага в артилерії і озброєннях. Однак, незважаючи на ситуацію, ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога і періодично контратакувати. Чиновник підкреслив, що Москва прагне захопити всю територію України.

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