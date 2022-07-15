"У Путіна є дедлайн": експерт пояснив затягування з "референдумами" на Херсонщині та Запоріжжі

Експерт пояснив затягування "референдумів" на Херсонщині та Запоріжжі / Колаж УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін встановив дедлайн по війні в Україні. Через це "референдуми" на тимчасово окупованих територіях країна-окупант планує провести восени.

Колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак у коментарі "24 каналу" зазначив, Росія планує провести "референдуми" про незаконне приєднання Херсонської та Запорізької областей, але навмисно затягує.

"Це не вкладається в логічні пояснення. Навіщо відкладати на вересень місяць ці "референдуми", коли можна було б помахати прапорами і зробити це зараз. Однак росіяни "тягнуть гуму", - додав він.

Нагадаємо, опір українців на тимчасово окупованій території Херсонської області змусило російських загарбників задіяти своїх людей з Росії, щоб створити так званий "уряд" спільно з колаборантами.

читайте такожВже в серпні: Піонтковський пояснив, з чого почнеться капітуляція ПутінаТим часом у британській розвідці вважають, що Росія до осені реалізує сценарій, спрямований на проведення так званого "референдуму" в Херсонській області з метою "приєднання" окупованого регіону до своєї держави.

Загарбники намагаються придушити серйозний опір своєї окупації з боку місцевих жителів і тому вирішили викрасти мера Херсона Ігоря Колихаєва.

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