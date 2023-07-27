Рада зробила крок до відновлення е-декларування: без ризиків для військових

Депутати ще повинні будуть удосконалити певні положення і доопрацювати правки.

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Декларації знову з'являться у публічному доступі, але є нюанс / Колаж Главред. Фото: УНІАН, Telegram Ярослава Железняка

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №9534 про відновлення е-декларування для держслужбовців 299 голосами нардепів, повідомив у Telegram депутат Ярослав Железняк.

Своєю чергою, заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин в ефірі телемарафону зауважив, що йдеться про законопроект, зареєстрований Давидом Арахамією.

Юрчишин переконує, що вказаний законопроект не містить "дірок" і ризиків для військовослужбовців.

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"Цей законопроект фактично відновлює е-декларування без будь-яких дірок у ньому. Бо щодо попереднього була дуже серйозна дискусія про спроби приховати певні види інформації чи зробити суттєві "дірки". Так от, новий зареєстрований законопроект не має жодних з цих хиб, він у принципі є хорошою базою, щоб повернути електронне декларування, зобов'язати усіх чиновників, хто ще цього не зробив, прозвітуватися за 2021-2022 роки. При тому повністю захищає усі права наших військовослужбовців. Вони будуть декларуватися лише після того, як завершать усі свої прямі обов'язки як військові (ті, що перебувають на фронті)", - висловився нардеп.

Юрчишин наголосив, що депутати були готові проголосувати за проект і в цілому, але представники фракцій між собою домовилися вдосконалити певні положення і дати час на доопрацювання правок.

"До вересня, у принципі, є всі шанси мати відновлене декларування. Усі чиновники прозвітують. Доступ буде, як і раніше. Єдине, що буде закрите, - це приватна інформація, яка, згідно з законом України, не належить до публічної інформації", - зазначив він.

Голова Комітету ВР Анастасія Радіна додала, що в основу законопроекту лягли напрацювання міністерства юстиції і МВФ.

Е-декларування в Україні - про що законопроект №9534

Декларації мають бути подані не тільки за цей рік, але і за всі інші попередні.

Військовослужбовці, особи, які для здійснення службових повноважень перебувають на ТОТ (зокрема, уповноважені вести контррозвідку на ТОТ), а також службовці, відправлені до інших держав для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки подаватимуть декларації протягом 90 днів після завершення бойових дій і скасування воєнного стану.

У деклараціях уточнюватимуться дані щодо майна, що перебувало у володінні або користуванні у сукупності не менше 183 календарних днів за звітний період та/або два місяці, що передували закінченню звітного періоду, та ринкова вартість користування таким об’єктом протягом періоду його користування перевищує 50 прожиткових мінімумів (наприклад, за 2022 рік це становитиме 124 050 грн).

Законом поновлюються спецперевірки, припинені на період воєнного стану, - зокрема й для тих, хто був призначений на державні посади без них.

Декларації знову з'являться у публічному доступі у Єдиному реєстрі, але паспортних даних особи, місця його проживання, дат народження, місцезнаходження об'єктів і ПІБ осіб, перерахованих у декларації, а також банківських рахунків.

Нагадаємо, в Україні призупинили обов'язкове е-декларування через ризики для держслужбовців у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Станом на лютий 2023-го декларації про доходи за 2021 рік подали тільки 28 депутатів Ради, два працівники ОП і один - Офісу генпрокурора.

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