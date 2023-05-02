Які українці повинні були подати декларацію про доходи до травня: що загрожує тим, хто цього не зробив

До 1 травня українці повинні були заповнити декларації про доходи і сплатити податки, але це стосується тільки певних категорій населення.

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Гроші і податки / колаж УНІАН і Korupciya

Аж до 1 травня частина українців (та, у яких є додатковий дохід крім основного) повинні були заповнити декларації про свої доходи і сплатити податки. Ті з них, які з якихось причин не подали декларацію, можуть отримати штраф у розмірі 340 грн, повідомляє портал "Обозрєватєль".

Наприклад, українці можуть отримати штраф у розмірі 340 грн (якщо таке порушення допустили вперше). Однак при повторному неподанні декларації розмір штрафу становитиме вже 1020 грн.

У разі, якщо сталася несплата або недоплата податку, то штрафи призначаються такі:

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10% певного податкового зобов'язання або суми заниження;

25% певного податкового зобов'язання або суми заниження, якщо доведено, що це було навмисно.

Далі, повідомляють фахівці, якщо протягом 1095 днів податківці повторно визначать суму податкового зобов'язання з ПДФО, то розмір штрафу дорівнюватиме 50% цієї суми.

Також потрібно відзначити, що може призначатися і адміністративний штраф порушникам. Його використовують в тому випадку, якщо право на майновий стан і доходи не подали, подали несвоєчасно або з перекрученими даними. Це може бути попередження або штраф у розмірі 51-136 грн (перше порушення) і від 85 до 136 грн (за друге порушення).

При цьому через дії воєнного стану в Україні дані штрафи не застосовуються. Якщо у фізособи не було можливості подати декларацію вчасно, то вона має право подати її в період півроку після відновлення такої можливості.

Нагадаємо, популярна українська фінустанова Monobank з 1 вересня 2022 року підвищила тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.

Пізніше економіст Ілля Несходовський заявив, що своїми атаками на об'єкти критичної інфраструктури Росія може тимчасово зупинити надання банківських послуг в Україні РФ, але повністю "покласти" банківську систему у країни-окупанта не вийде. У зв'язку з цим українцям, які звикли користуватися картками, краще завжди мати плюс-мінус тижневий запас готівки.

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