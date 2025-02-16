Робота з командою Трампа почалася: Зеленський розказав про спеціальну угоду

Володимир Зеленський очікує, що ця угода зміцнить Україну та США.

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Україна розпочала роботу з командою Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот з відео

Головне із заяви Зеленського:

Україна розпочала роботу з командою Трампа

Команди працюють над спеціальною угодою між країнами

Україн розпочала роботу з командою президента США Дональда Трампа. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він акцентував на тому, що вже відчувається можливий успіх. Президент назвав хорошою розмову з Трампом перед Мюнхенською конференцією. Також він додав, що зустріч з віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо була змістовною.

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"Саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни ... Очікуємо вже скоро в Україні генерала Келлога для подальшого вивчення ситуації та пошуку шляхів для сильних і дійсно миротворчих рішень Президента Трампа", - написав Зеленський.

Нині українська та американська команди детально та уважно працюють над спеціальною угодою між країнами. Очікується, що ця угода зміцнить Америку та Україну.

"Ми прагнемо, щоб це стало успіхом саме так, як ми домовлялись ... Звичайно, і надалі буде дуже багато різноманітних намагань Путіна обманути всіх і затягнути війну. Але справжній мир можливий. І ми маємо його досягти: Україна, Сполучені Штати, Європа. Це наша з вами спільна безпека", - підсумував Зеленський.

Переговори по Україні - останні новини

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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