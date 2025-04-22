'Понад 100 тисяч тонн озброєння': що зберігалось на величезному арсеналі РФ

Андрій Коваленко розповів про те, яке озброєння було на 51-му арсеналу ГРАУ РФ, на якому прогриміли потужні вибухи.

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Що зберігалось на 51-му арсеналі в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Володимирській області РФ прогриміли потужні вибухи. У районі розміщення 51-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ чутно детонацію. Це підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що цей арсенал ГРАУ РФ розташований поблизу міста Кіржач у Володимирській області, що на схід від Москви.

"На ньому зберігається приблизно 105 тисяч тонн озброєння", - заявив Коваленко. відео дня

За його даними, на цьому арсеналі зберігаються значні запаси артилерійських снарядів різного типу, такі як:

"Іскандер",

"Точка-У",

"Кинджали",

боєприпаси для комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, "Град", "Смерч", "Ураган".

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Нагадаємо, російські окупанти втратили десятки ракет повітряного базування внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродрому загарбників "Енгельс-2" у Саратовській області.

Раніше Главред писав, що наприкінці березня у країні-агресорці Росії пролунали вибухи. Росіяни повідомили про роботу ППО по невідомих безпілотниках, які нібито намагалися атакувати НПЗ у Волгограді.

Напередодні в Астраханській області РФ місцеві поскаржились на вибухи. З'ясувалося, що під ударом безпілотників опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

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