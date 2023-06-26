Угорщина заблокувала допомогу від ЄС і нахабно звинуватила у всьому Україну

Угорщина заблокувала допомогу нібито через те, що угорський банк включений в список спонсорів тероризму.

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Угорщина заблокувала передачу Україні допомоги від ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МЗС Угорщини

Європейський Союз виділив Україні новий транш допомоги в сумі 500 мільйонів євро. Ці гроші виділені з Європейського фонду миру державами-членами ЄС. Однак Угорщина нахабно заблокувала передачу цих грошей Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час пресконференції, повідомляє Reuters.

Угорщина біситься нібито через те, що Україна включила угорський OTP Bank в список "спонсорів війни". При цьому Сійярто стверджує, що саме Україна може все вирішити.

"Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому стану, коли OTP, найбільший угорський банк, знаходиться в списку міжнародних спонсорів війни", – сказав Сійярто.

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Варто відзначити, що Угорщина вже блокувала виділення цього траншу в травні цього року, посилаючись на ту ж проблему.

Відомо, що угорський OTP Bank продовжив діяльність в Росії і визнав "ДНР" і "ЛНР".

Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні

На початку травня скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не перемогти" країну-агресора Росію. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єрміністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття – це "стародавня угорська земля".

Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".

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