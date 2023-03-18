"Путін" помазав на престол": син Кадирова може стати його наступником-політтехнолог

Експерт Борис Тізенгаузен розповів, що Кадиров може втратити свою владу, якщо своє крісло втратить Путін.

Кадиров хоче щоб його син став наступником / колаж фото скріншот з відео, сайт Кремля

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров вже займається підготовкою свого наступника. Ним може стати його 17-річний син. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політтехнолог Борис Тізенгаузен.

Однак сам Кадиров поки не хоче поступатися своїм місцем і планує правити, поки буде така можливість. Але сам він хоче, щоб особисто Путін "помазав на престол" його сина перед російськими елітами.

"Кадиров зустріччю Путіна з його сином вирішував кілька завдань. Перша - якщо щось з ним трапиться, наступника вже схвалив найголовніший. На внутрішню аудиторію Кадиров робить вигляд, що все в Чечні контролює. Але ні для кого не секрет, що якщо з Кадировим щось станеться, то можуть початися битви за престол між спадкоємцями, групами впливу і т.д., які дуже швидко з'являться. А тут Кадиров сказав, мовляв, ось, цей буде", - сказав експерт.

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Поки невідомо, чи готовий сам 17-річний син Кадирова стати правителем Чечні. До того ж якщо Росія почне розвалюватися, то Кадиров не зможе утримати свою владу.

"Як тільки Кадиров, який досить довго керував Чечнею, відійде від справ, там почнуться незворотні процеси. Чечня живе за рахунок дотаційних коштів - туди вливають мільярди. Грати в якусь незалежність (як кажуть деякі мої колеги про те, як тільки Росія програє, Кадиров там закриється) Кадиров теж не зможе. Адже за що він буде там жити-утримувати палаци, кортежі? Він нічого не створив за весь цей час, крім спецслужб, які контролюють і репресують все і вся", - пояснив політтехнолог.

Що відомо про хворобу Кадирова

Раніше глава кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже упродовж 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін зазначав, що Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. Невзлін розповів, що на лікування Кадиров навіть поїхав до Об’єднаних Арабських Еміратів, а коли приїжджає до Чечні, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

Пізніше Кадиров після чуток про своє серйозне захворювання вперше з'явився на людях. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Як пишуть ЗМІ, 3 березня Кадиров брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

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