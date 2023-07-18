Путін говорив про захоплення України 20 років тому, Захід закрив на це очі - Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі написав таємний лист відомому виданню, в якому розповів про першу зустріч з Путіним і про реакцію Заходу на загрозу з боку РФ.

https://glavred.net/politics/putin-govoril-o-zahvate-ukrainy-20-let-nazad-zapad-zakryl-na-eto-glaza-saakashvili-10486708.html Посилання скопійоване

Путін говорив про захоплення України ще 20 років тому / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який був заарештований і перебуває в Тбіліській клініці, заявив, що російський диктатор Володимир Путін планував захопити Україну ще 20 років тому. Про це він відверто розповів у листі в Times, яке було таємно вивезено з лікарні.

Саакашвілі зізнався, що дізнався про жахливі задуми Путіна ще під час їх першої зустрічі в Кремлі 2004 року.

"Про все, що він (Путін - Главред) робить, він більш-менш ясно дав мені зрозуміти на першій же нашій зустрічі", - пише Саакашвілі.

відео дня

Він стверджує, що попереджав Захід про це, проте там проігнорували загрозу. Саакашвілі особисто говорив про це тодішньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру, який перебував у тісних стосунках з Путіним.

"Коли я попереджав захід про Путіна, мене ігнорували як неврівноваженого і озлобленого психа", - пише Саакашвілі.

Зазначається, що саме Шредер проштовхував будівництво газопроводів "Північний потік". Крім того, до травня 2022 року він був членом ради директорів компанії Роснефть і входив до наглядової ради Газпрому. Попри те, що в перші дні війни він нібито засудив вторгнення РФ в Україну, він все ж не обірвав зв'язки з Москвою.

"Тому немає нічого дивного в тому, що Шредер відразу на мене Путіну доніс", - пише Саакашвілі.

Справа Саакашвілі

Колишній президент Грузії був затриманий у жовтні 2021 року, коли він після восьмирічної відсутності повернувся на батьківщину. Політик не визнав правосуддя Грузії і заявив, що навчився терпінню в Україні.

3 липня з'явилися нові кадри змарнілого Саакашвілі. Він взяв участь у суді і заявив, що не скоював злочинів проти Грузії і закликав прихильників єднання.

Після цього президент України Зеленський жорстко відреагував на жахливий стан Саакашвілі. Він закликав місцеву владу передати Саакашвілі Україні.

"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", - додав український глава держави.

Інші новини: