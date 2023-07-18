Путін говорив про захоплення України 20 років тому, Захід закрив на це очі - Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який був заарештований і перебуває в Тбіліській клініці, заявив, що російський диктатор Володимир Путін планував захопити Україну ще 20 років тому. Про це він відверто розповів у листі в Times, яке було таємно вивезено з лікарні.
Саакашвілі зізнався, що дізнався про жахливі задуми Путіна ще під час їх першої зустрічі в Кремлі 2004 року.
"Про все, що він (Путін - Главред) робить, він більш-менш ясно дав мені зрозуміти на першій же нашій зустрічі", - пише Саакашвілі.
Він стверджує, що попереджав Захід про це, проте там проігнорували загрозу. Саакашвілі особисто говорив про це тодішньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру, який перебував у тісних стосунках з Путіним.
"Коли я попереджав захід про Путіна, мене ігнорували як неврівноваженого і озлобленого психа", - пише Саакашвілі.
Зазначається, що саме Шредер проштовхував будівництво газопроводів "Північний потік". Крім того, до травня 2022 року він був членом ради директорів компанії Роснефть і входив до наглядової ради Газпрому. Попри те, що в перші дні війни він нібито засудив вторгнення РФ в Україну, він все ж не обірвав зв'язки з Москвою.
"Тому немає нічого дивного в тому, що Шредер відразу на мене Путіну доніс", - пише Саакашвілі.
Справа Саакашвілі
Колишній президент Грузії був затриманий у жовтні 2021 року, коли він після восьмирічної відсутності повернувся на батьківщину. Політик не визнав правосуддя Грузії і заявив, що навчився терпінню в Україні.
3 липня з'явилися нові кадри змарнілого Саакашвілі. Він взяв участь у суді і заявив, що не скоював злочинів проти Грузії і закликав прихильників єднання.
Після цього президент України Зеленський жорстко відреагував на жахливий стан Саакашвілі. Він закликав місцеву владу передати Саакашвілі Україні.
"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", - додав український глава держави.
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