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"Даю 48 годин": Зеленський жорстко відреагував на жахливий стан Саакашвілі

Марія Тупік
3 липня 2023, 20:36 оновлено 3 липня, 20:45
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Зеленський зазначив, що в черговий раз закликає грузинську владу передати Україні Саакашвілі для необхідного лікування.
Зеленський, Саакашвілі
Володимир Зеленський про стан Саакашвілі / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Увечері, 3 липня, президент України Володимир Зеленський відреагував на новину про стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Глава української держави в Telegram написав, що стурбований станом екс-президента Грузії і доручив МЗС викликати грузинського посла на килим.

"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеїла Саакашвілі", - написав Зеленський.

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Він нагадав, що наша країна вже неодноразово закликала владу Грузії припинити знущання над Саакашвілі і повернути його в Україну.

"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", - додав президент.

Зеленський зазначив, що в черговий раз закликає грузинську владу передати Україні Саакашвілі для необхідного лікування. Також глава держави закликав наших партнерів не ігнорувати ситуацію і врятувати життя колишньому президенту Грузії.

"Жодна влада в Європі не має права стратити людей, життя - це базова європейська цінність", - підкреслив Зеленський.

Стан Саакашвілі
Стан Саакашвілі / скріншот

У чому звинувачують Саакашвілі

Екс-президент Грузії був затриманий у жовтні 2021 року, коли він після восьмирічної відсутності повернувся на батьківщину.

Йому висунули звинувачення в незаконному перетині кордону. Зараз Саакашвілі відбуває шестирічний термін у в'язниці. Ще три справи проти нього знаходяться на стадії розгляду.

У в'язниці стан колишнього лідера Грузії значно погіршився, він схуд, а медики попереджають, що Саакашвілі може бути прикутий до ліжка.

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