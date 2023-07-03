"Даю 48 годин": Зеленський жорстко відреагував на жахливий стан Саакашвілі

Увечері, 3 липня, президент України Володимир Зеленський відреагував на новину про стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
Глава української держави в Telegram написав, що стурбований станом екс-президента Грузії і доручив МЗС викликати грузинського посла на килим.
"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеїла Саакашвілі", - написав Зеленський.
Він нагадав, що наша країна вже неодноразово закликала владу Грузії припинити знущання над Саакашвілі і повернути його в Україну.
"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", - додав президент.
Зеленський зазначив, що в черговий раз закликає грузинську владу передати Україні Саакашвілі для необхідного лікування. Також глава держави закликав наших партнерів не ігнорувати ситуацію і врятувати життя колишньому президенту Грузії.
"Жодна влада в Європі не має права стратити людей, життя - це базова європейська цінність", - підкреслив Зеленський.
У чому звинувачують Саакашвілі
Екс-президент Грузії був затриманий у жовтні 2021 року, коли він після восьмирічної відсутності повернувся на батьківщину.
Йому висунули звинувачення в незаконному перетині кордону. Зараз Саакашвілі відбуває шестирічний термін у в'язниці. Ще три справи проти нього знаходяться на стадії розгляду.
У в'язниці стан колишнього лідера Грузії значно погіршився, він схуд, а медики попереджають, що Саакашвілі може бути прикутий до ліжка.
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