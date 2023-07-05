У Грузії різко відмовилися від консультацій з Україною щодо передачі Саакашвілі

Володимир Зеленський раніше закликав грузинського посла протягом 48 годин повернутися додому і почати консультації у Тбілісі щодо передачі Саакашвілі Києву.

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Грузія не хоче передавати Україні Михайла Саакашвілі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

У Грузії виключили будь-які консультації з Україною щодо передачі Києву третього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі, який є українським громадянином і звинувачується у декількох кримінальних справах.

Як повідомляє грузинський Перший канал, голова правлячої політичної партії Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе сказав, що після рішення Києва, згідно з яким посол Тбілісі повинен повернутися додому і проконсультуватися зі своєю владою щодо передачі Саакашвілі Україні, жодних консультацій не буде.

"У світлі того кроку, який вже зроблено, наступні кроки вже нецікаві. Це сумна реальність. Ніяких консультацій щодо Саакашвілі починати не можна", - підкреслив Кобахідзе.

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Справа Саакашвілі

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, у якого зараз тільки громадянство України, знаходиться в клініці Вівамеді в Тбілісі з травня 2022 року. У жовтні 2021 року його затримала грузинська влада після повернення до Грузії.

Саакашвілі інкримінують декілька кримінальних злочинів, в рамках яких його заочно засудили до 6 років ув'язнення.

3 липня Саакашвілі з лікарні дистанційно взяв участь у засіданні суду у своїй справі. Через хворобу і перебування в тюремній лікарні Саакашвілі зовні серйозно змінився.

Після цього президент України Володимир Зеленський звернувся до грузинської влади з проханням передати Саакашвілі Києву.

"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", - додав український глава держави.

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