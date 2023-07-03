"Боже, його впізнати неможливо": з'явилися нові кадри схудлого Саакашвілі

Помічниця Саакашвілі Дарина Чиж поділилася знімками екс-президента, демонструючи, в якому стані він зараз знаходиться.

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Саакашвілі на засіданні суду 3 липня / Колаж Главред, фото скріншот

Колишній президент Грузії, який перебуває під вартою в лікарні і має серйозні проблеми зі здоров'ям, Михайло Саакашвілі повернувся до участі в засіданні суду у своїй справі.

Як повідомляє Мtavari.tv, Саакашвілі заявив, що не скоював злочинів проти Грузії і закликав прихильників єднання.

"Я хочу сказати всім однодумцям, що ми повинні випромінювати силу, тому що наляканий, небезпечний уряд випромінює слабкість, і я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини", – заявив він.

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Перед цим засідання захист зустрівся з Саакашвілі. Фізичний стан не дозволяє політику знаходиться в залі засідань, але він перший раз з 1 лютого 2023 року підключився до суду дистанційно.

Помічниця Саакашвілі Дарина Чиж також поділилася знімками екс-президента, демонструючи, в якому стані він зараз знаходиться.

Українці були шоковані зовнішнім виглядом громадянина України.

"Який жах", "Просто жах важко дізнатися", "Сил витерпіти цю несправедливість", - пишуть українці.

У чому звинувачують Саакашвілі

Експрезидент Грузії був затриманий у жовтні 2021 року, коли він після восьмирічної відсутності повернувся на батьківщину.

Йому висунули звинувачення в незаконному перетині кордону. Зараз Саакашвілі відбуває шестирічний термін у в'язниці. Ще три справи проти нього знаходяться на стадії розгляду.

У в'язниці стан колишнього лідера Грузії значно погіршився, він схуд, а медики попереджають, що Саакашвілі може бути прикутий до ліжка.

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