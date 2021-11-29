Суд над Саакашвілі: політик не визнав правосуддя Грузії і заявив, що навчився терпінню в Україні

Експрезидента Грузії звинувачують у розгоні мітингу, вторгненні на телеканал "Імеді" і захопленні парку Мтацмінда.
Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі звернувся до українців із зали Тбіліського суду. Після сьогоднішнього засідання він відмовився визнати правосуддя Грузії.
"Я хочу проінформувати вас (українців) про те, що щодо мене використовували тортури і нелюдську поведінку, але я тримаюся і також навчився цьому в Україні. Я дуже вам вдячний", - сказав Саакашвілі.
Крім того, Саакашвілі заявив, що "кинув престижну і високооплачувану роботу в Україні з великої любові до Грузії". Хоча він розумів, що його може чекати на батьківщині.
"Я відклав все в сторону, відмовився-принаймні тимчасово - і приїхав. Я точно знав, що мене можуть вбити по дорозі або коли я приїду ... Я не визнаю прокуратуру і грузинське правосуддя. Я тут не для того, щоб стати частиною заздалегідь написаної комедії", - додав політик.
Тим часом, сьогоднішній судовий процес проходив у справі, в якій Міхеїл Саакашвілі, Давид Кезерашвілі, Зураб Адеішвілі, Гігі Угулава і Вано Мерабішвілі звинувачуються в розгоні мітингу, вторгненні на телеканал "Імеді" і захопленні парку Мтацмінда.
Нагадаємо, раніше екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі знепритомніти. Це сталося під час зустрічі з його адвокатами в кімнаті для побачень. Він сидів на голодуванні і пив тільки воду.
Також раніше лікар Саакашвілі зробив жахливий прогноз про його стан. Він заговорив про смерть і підкреслив, що діяти потрібно оперативно.
Читайте також:
- "Рішенням буде його смерть": лікар Саакашвілі заявив про різке погіршення стану здоров'я політика
- Саакашвілі втратив свідомість і потрапив до реанімації: Ясько записала слізне відео
- Саакашвілі погодився припинити голодування, його везуть в госпіталь
- Лікар повідав про стан здоров'я Саакашвілі
- Ясько заявляє про важкий стан, лікарі – про поліпшення: як себе почуває Саакашвілі