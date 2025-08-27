Путін хоче завершити війну в Україні: у Трампа вийшли з неочікуваною заявою

Віткофф вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше.

У США зробили заяву про закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео, 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Ключові тези Віткоффа:

Путін готовий до укладення мирної угоди

Лідер Кремля доклав зусиль, щоб домогтися діалогу

Російський диктатор Володимир Путін виявив бажання закінчити війну в Україну. Про це повідомив спецпредставник Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Журналіст спитав Віткоффа, чи сказав Путін на Алясці, що хоче миру і хоче покласти край війні, на що чиновник впевнено відповів:

"Безумовно. На столі лежить пропозиція про мир. Він, безумовно, сказав це і, сподіваємося, він дотримається цієї заяви", - заявив спецпредставник Трампа.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Ведучий також поцікавився, чи усвідомлює він, що, за твердженнями аналітиків, "Путін лише маніпулює вами", і запитав, як він сприймає подібні твердження.

"Я думаю, що він (ймовірно, мова про Путіна - Главред) доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Він зробив це на саміті в Алясці. Це дуже складний конфлікт, однак президент (ймовірно, мова про Трампа - Главред) рішуче налаштований покласти йому край", - відповів спецпредставник американського лідера.

Крім того, Віткофф додав, що під час саміту на Алясці лідер Кремля визнав, що "цієї війни ніколи б не було, якби президент Трамп був на посаді".

Віткофф вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше.

Дивіться відео, у якому Віткофф відповів, чи хоче Путін завершити війну в Україні:

Скільки ще триватиме війна - думка експерта

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак в інтервʼю Главреду розповів, що перспектив підписання мирної угоди в найближчі два-три місяці не буде.

За його словами, все впирається у фронт, а там немає патового становища для Російської Федерації.

"Якби росіяни опинилися в ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", - сказав Ступак.

Прогнози щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький сказав, Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року. Саме цей рік чітко прописаний в документах Кремля.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив припущення, що повномасштабна війна, яку РФ розпочала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.

Нещодавно Главред з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу писав, що війна країни-агресорки Росії проти України може закінчитись вже цього року.

