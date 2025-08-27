Путін хоче завершити війну в Україні: у Трампа вийшли з неочікуваною заявою

Ключові тези Віткоффа:
- Путін готовий до укладення мирної угоди
- Лідер Кремля доклав зусиль, щоб домогтися діалогу
Російський диктатор Володимир Путін виявив бажання закінчити війну в Україну. Про це повідомив спецпредставник Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Журналіст спитав Віткоффа, чи сказав Путін на Алясці, що хоче миру і хоче покласти край війні, на що чиновник впевнено відповів:
"Безумовно. На столі лежить пропозиція про мир. Він, безумовно, сказав це і, сподіваємося, він дотримається цієї заяви", - заявив спецпредставник Трампа.
Ведучий також поцікавився, чи усвідомлює він, що, за твердженнями аналітиків, "Путін лише маніпулює вами", і запитав, як він сприймає подібні твердження.
"Я думаю, що він (ймовірно, мова про Путіна - Главред) доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Він зробив це на саміті в Алясці. Це дуже складний конфлікт, однак президент (ймовірно, мова про Трампа - Главред) рішуче налаштований покласти йому край", - відповів спецпредставник американського лідера.
Крім того, Віткофф додав, що під час саміту на Алясці лідер Кремля визнав, що "цієї війни ніколи б не було, якби президент Трамп був на посаді".
Віткофф вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше.
Дивіться відео, у якому Віткофф відповів, чи хоче Путін завершити війну в Україні:
Скільки ще триватиме війна - думка експерта
Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак в інтервʼю Главреду розповів, що перспектив підписання мирної угоди в найближчі два-три місяці не буде.
За його словами, все впирається у фронт, а там немає патового становища для Російської Федерації.
"Якби росіяни опинилися в ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", - сказав Ступак.
Прогнози щодо завершення війни в Україні - новини за темою
Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький сказав, Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року. Саме цей рік чітко прописаний в документах Кремля.
Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив припущення, що повномасштабна війна, яку РФ розпочала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.
Нещодавно Главред з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу писав, що війна країни-агресорки Росії проти України може закінчитись вже цього року.
