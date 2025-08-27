Рус
"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

Маріна Фурман
27 серпня 2025, 09:32
3748
Сілва переконаний, що сторони чекають момент, коли наберуться сміливості та оголосять про припинення війни.
ВСУ, Силва
Сілва не назвав конкретні терміни завершення війни / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, Вікіпедія

Головне:

  • Війна Росії проти України скоро завершиться
  • Сілва розкритикував країни ЄС, які витрачають кошти на переозброєння

Війна в Україні скоро закінчиться. Про це знають не лише Україна та Росія, але й США та країни Європи. Таку думку висловив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, пише Rai News.

"Всі знають, що ця війна скоро закінчиться. Я вважаю, що і президент Путін, і Зеленський знають, до чого призведе цей конфлікт, так само як і Європа та Трамп. Вони лише чекають на момент, коли наберуться сміливості оголосити про його закінчення", - сказав президент Бразилії.

відео дня

Бразильський лідер розкритикував рішення ЄС спрямувати 800 мільярдів євро на переозброєння держав-членів. Він наголосив, що ці гроші можна було б використати інакше.

"Коли нам потрібні гроші для боротьби з голодом та підтримки лісів, ці ресурси слід виділити на інші цілі", – сказав да Сілва.

Він додав, що найбільше міжнародних лідерів турбує те, хто візьме на себе "борг війни" у Східній Європі.

Як може завершитися війна в Україні - думка експерта

Дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду розповів, що найбільш реалістичним сценарієм є завершення війни на нинішній лінії розмежування.

"Найреалістичніший варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - сказав Огризко.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - новини за темою

Як писав Главред, спецпредставник США Кіт Келлог висловив сподівання, що вже наступний День незалежності Україна відзначатиме в атмосфері миру і безпеки.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив припущення, що повномасштабна війна, яку РФ розпочала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.

Крім того, спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив, що Путін хоче завершити війну в Україні. До того ж, Віткофф вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше.

війна в Україні Бразилія
